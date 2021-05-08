الانسحاب الأمريكي من أفغانستان: من حرب "الإيمان" على "الإلحاد" الى الحرب على "الإرهاب"؟

كتب: محمد سعد عبد اللطيف

كاتب مصري وباحث في الجغرافيا السياسية

لعبة الجغرافيا دورا مهما، في الصراع علي الأرض الوعرة والجبال والكهوف في هزيمة القوى العظمي صراع تم توظيفه أيدولوجيا في سبعينيات القرن المنصرم، عقب الحرب الأهلية الأفغانية، وتدخل القوات السوفيتية وصعود التيارات الإسلامية المتشددة ، وكان فجر أول يوم من السنة الهجرية (1400) من عام 1997م من عملية اقتحام" الحرم المكي" كانت بداية توظيف الحادث من قبل " جهاز الاستخبارات الأمريكي"، لزعماء الدول الإسلامية والعربية في إرسال هذه العناصر الجهادية أولا : بغرض التخلص منهم في الحرب الدائرة هناك بحجة الجهاد ضد الإلحاد الشيوعي. لقد تم توظيف واستغلال الدين الإسلامي في صدام غير مباشر في نهاية الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان في وسط أسيا في صدام المصالح وتصفية حسابات واستراتيجيات، حشدت مشاعر وجمعت أموالا وتبارت نظم عربية، خاصة في مصر والسعودية، على إرسال المقاتلين إلى الحرب الأفغانية. ففي مصر تم نشر فيديوهات مفبركة علي الشباب من عمليات جهادية مجرد رفع شعارات إسلامية تسقط المقاتلات الروسية في افغانستان. عبارة عن الجهاد ضد الألحاد.

جرى ذلك كله تحت الإشراف الكامل للاستخبارات الأمريكية، لقد استطاعت المخابرات الأمريكية أن تصنع قوة أيدولوجية دينية لها في الشرق الأوسط حتي حدود الصين. ومع انتهاء العمليات العسكرية والدعم اللوجستي الأمريكي وخروج السوفييت، من أفغانستان، كان سقوط جدار برلين ، والإعلان عن هزيمة الروس بتداعيات الهزيمة الاستراتيجية تفككت الدولة السوفييتية والمنظومة الاشتراكية في أوروبا الشرقية وحلف "وارسو"، الذي كان يوازن حلف "الناتو" في سنوات الحرب الباردة.

في فبراير (1989) انسحبت القوات السوفييتية من أفغانستان، كان ذلك إيذانا بنهاية مرحلة كاملة من التاريخ الحديث، في خريف نفس العام بدأ فتح بوابات جدار برلين قبل هدمه كاملا. لقد خلقت عالم جديد من ولادة رحم المعارك عن ولادة (تنظيم القاعدة) وحركة طالبان ونظام جديد علي الحدود السوفيتية. انتهت الحرب وتفككت الكتلة الشرقية وسقط حلف وارسو وبقي ما بقي من المقاتلين في افغانستان وكانت بداية ولاية إسلامية وعاد من عاد الي ديار المسلمين وشكلوا جماعات مسلحة وفصائل جهادية حملت السلاح في بلدان عربية وشهدت مصر في تسعينيات القرن الماضي مواجهات عنف. وكانت بداية الالفية الجديدة مع أكبر حدث عالمي غير وجه العالم حادث تفجير برجي التجارة العالمي في أمريكا ليعيد دائرة العنف مرة اخرى في الشرق الأوسط بالحرب المعلنة علي ما يسمي الحرب علي الإرهاب لتطيح بالمنطقة كلها وتسقط بغداد وكابول، وتتغير ملامح المنطقة بعدها من حروب مازالت مشتعلة في العراق والشام وشمال افريقيا وجنوب الصحراء العربية والقرن الافريقي.

لم يكن قرار الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مفاجئا ، فقد صرحت الإدارات السابقة خلال العشر سنوات الأخيرة على تبنى ذلك الخيار. من" باراك اوباما الى ترامب الي الادارة الحالية" جميعهم قالوا عبارة واحدة (لا يمكننا الاستمرار ) لقد حدد الرئيس بايدن في الذكري العشرين لحداث 11من سبتمبر القادم موعدا نهائيا للانسحاب من أفغانستان، ليسدل الستار علي أطول حرب خاضتها امريكا خارج حدودها هل انتصرت امريكا او انها تخفي هزيمتها أمام الصعود التنين الصيني ويكون وسط وسهول اسيا تحت الصاعد الجديد بمشروعه طريق "الحرير" من كهوف وجبال افغانستان .

وهل سوف تنسحب من العراق والصومال وتعود إمارة إسلامية من طالبان بشكل اخر في ثياب جديد وتنتهي الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط . هل تفكر أمريكا في فراغ سياسي في وسط أسيا أمام صعود الصين وروسيا مع التيارات الإسلامية وتكون منطقة غير مستقرة علي حدود الصين وروسيا ؟