الاحتلال يصيب شابا بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في قلقيلية

وطن: أصيب شاب، الليلة الماضية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية، عقب قمع مسيرة منددة بالاعتداءات الوحشية بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في المسيرة التي جابت شوارع قلقيلية، ما أدى إلى إصابة الشاب محمد عبد الرؤوف حامد (27 عاما) بالرصاص المطاطي في الرأس، نقل على اثرها الى مستشفى درويش نزال الحكومي لتلقي العلاج، حيث وصفت اصابته بالمتوسطة، فيما أصيب العشرات بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

(وفا)