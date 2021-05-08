قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال مواجهات قرب مدخل أريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر السبت، شابين جنوب أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عبد الله الحناوي ومحمود مصلح أثناء تواجدهما عند مدخل مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأضافت المصادر، أن مواجهات اندلعت قرب مدخل مدينة أريحا الجنوبي، عقب قمع قوات الاحتلال المسيرة التي انطلقت تنديدا باعتداءات قوات الاحتلال الآثمة ضد أبناء شعبنا في المسجد الأقصى المبارك، واستهدافها المباشر للمصلين بالرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

المصدر: وفا