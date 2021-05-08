"حزب الشعب" يدعو لتكثيف المشاركة في هبة القدس وإسنادها بكل الإمكانيات

وطن: وجه حزب الشعب الفلسطيني نداءً عاجلاَ لجميع كوادره وأعضاءه وأنصاره وأبناء شعبنا الفلسطيني كافة، دعا فيه إلى تكثيف وتعزيز مشاركتهم في الهبة الشعبية في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين، والتصدي لغطرسة الاحتلال وعصابات المستوطنين، وإفشال مخططاتهم الاستعمارية في حي الشيخ جراح.

ودعا الحزب في البيان الذي صدر عنه صباح اليوم السبت، ووصل وطن نسخة عنه، إلى إسناد هبة وصمود شعبنا في القدس بكل الإمكانيات، وإلى تعزيز وتصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والمستوطنين، وانخراط كل قوى وشرائح شعبنا فيها، مؤكداً على ضرورة توحيد جميع الطاقات والجهود الوطنية في مجابهة إجراءات الاحتلال الرامية لفرض وقائع جديدة في القدس ومن ضمنها في الشيخ جراح.

وشدد في نداءه للجماهير الفلسطينية وقواها السياسية كافة، بضرورة تجاوز أية خلافات أو تباينات كانت، دعا لأن تكون جميع الفعاليات تحت راية علم فلسطين، بعيداً عن أي مظاهر ومسلكيات فئوية.

وحيا حزب الشعب الفلسطيني صمود شعبنا في مدينة القدس المحتلة وبسالة المدافعين بصدورهم العارية عن هويتها الوطنية وممتلكاتها ومقدساتها، ودعا جماهير شعبنا في كافة أماكن تواجده إلى تحويل كل أيام الاسبوع لأيام غضب شعبي في وجه الاحتلال وقطعان مستوطنيه في كل الأراضي الفلسطينية.