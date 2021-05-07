عزام الأحمد: اعتقد ان اجراء الانتخابات في ظل انقسام حماس وسيطرتها المسلحة على غزة كان خطئا كبيرا

الأحمد : من يتهم فتح بتأجيل الانتخابات خشية الخسارة هم بعض الجهلة المرتبطين بأجندة خارجية

الاحمد: سنتصدى لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الشيخ جراح بصدورنا العارية

الاحمد: حين نعلم ان إسرائيل لن تضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس سنعلن عن موعد جديد للانتخابات

الاحمد سنبدأ بحوار وطني بمشاركة الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الاسلامي من اجل بحث الخطوات المقبلة

وطن: نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الاحمد ان تكون حركة فتح أجلت الانتخابات بذريعة القدس، خشية خسارتها الانتخابات.

وقال الأحمد في حديث مع فضائية فرانس 24 معلقا على ذلك "كلام فارغ يردده بعض الجهلة والمرتبطين ولهم اجندة خارج إطار الساحة الفلسطينية".

وتابع الأحمد ان المجتمع الدولي لم يستجيب للجهود الفلسطينية بإجراء الانتخابات في القدس وتحديدا الاتحاد الأوروبي الذي قدم لنا وعودا كثيرة، والذي نختلف معه بشأن القدس من الناحية السياسية وهل هي عاصمة لدولتين ام انها اراضي محتلة عام 1967 عاصمة الدولة الفلسطينية المحتلة وفق قرار الأمم المتحدة الذي قبلت فيه فلسطين كعضو تحت الاحتلال.

وحول ان كان وجود 3 قوائم لحركة فتح وانقسامها أثر على قرار تأجيل الانتخابات قال الاحمد " ان حركة فتح واجهت نفس الامر في انتخابات عام 2006 " مضيفا ردا على المذيعة التي قالت ان هناك قائمة للرئيس عباس "هذه ليست قائمة محمود عباس، وإنما قائمة حركة فتح والرئيس عباس لم يتدخل بوضع اسم واحد من المرشحين، بل اللجنة المركزية هي من اختارت الأسماء مع الأطر التنظيمية من أصغر كادر في فتح حتى لجان الاقاليم والمجلس الثوري".

وتابع " اما بشأن دحلان، فنحن قلنا سابقا انه مفصول من حركة فتح وليس له علاقة بالحركة".

وعن استعداد فتح للبدء بحوار وطني قال الاحمد " فتح من دعاة الحوار الوطني وليس حركة حماس، وأنا كنت المسؤول عن ملف المصالحة ووقعنا مع حماس العديد من الاتفاقيات ولم ينفذوا منها شيء".

وتابع الأحمد قوله " انا اعتقد انه من الخطأ ان تجري الانتخابات في ظل انقسام حماس وسيطرتها المسلحة على غزة بعيد عن الضفة، هذا خطأ كبير، لكن الجميع منا التزم لعل احد اهداف الانتخابات الأساسية تكون انهاء الانقسام".



وقال الاحمد " ان فتح ليست هي من تأجلت الانتخابات، بل القيادة الفلسطينية، حيث اجتمع 11 فصيلا وقرروا التأجيل، حيث صوتت معظم الفصائل مع التأجيل، على الرغم من ان الانتخابات وفق القانون هي صلاحية الرئيس لكنه أصر على مشاركة الفصائل في القرار".

وقال الاحمد " ان قضية القدس قضية وطنية ومصير، فلا دولة بدون القدس ولا انتخابات بدون القدس، وهذا الشعار رفعه الرئيس في الأمم المتحدة عام 2017".

وحول ما يجري في الشيخ جراح والرد الفلسطيني عليه، قال الاحمد ان حكومة الاحتلال اليمينية تواصل سياستها الاستيطانية، بشكل مستمر ومتواصل.

ولفت الاحمد الى ان الاردن زودت السلطة الفلسطينية بمجموعة من الوثائق التي تدحض كل ادعاءات المستوطنين لكن الاحتلال لا يبحث عن الحقيقة والقانون وإنما يريدون سرقة الأراضي وبيوت الفلسطينيين وتهجيرهم وخاصة في مدينة القدس.

وحول الخطوات التي ستقوم بها السلطة إزاء ذلك قال الأحمد "نحن اولا نريد الاعتماد على انفسنا، لذلك سنتصدى لقوات الاحتلال وقطعان المستوطنين وكل الذين يحاولون الاستيلاء على المنازل بصدورنا العارية. ليس أصحاب المنازل فقط، وانما كل شباب وأهالي القدس يتصدون ويتضامنون".

وحول ان كانت حركة فتح ستقف الى جانب حركة حماس التي هددت على لسان كتائب القسام بالرد على ما يجري في الشيخ جراح قال الأحمد " لا، لن نقف، نحن ابو الولد وام الولد وهذه مسؤوليتنا، كمنظمة التحرير وحركة فتح ونحن من بدأن النضال وسنستمر وسنواصل ، ونحن لا نصدر بيانات فقط".

وعن الخطوات العملية قال الأحمد "نحن سنتصدى بالمقاومة المباشرة لهم في حي الشيخ جراح، بكل شباب القدس وأهالي القدس واهلا وسهلا بحماس وغير حماس لكي يشاركون في النضال ".

ولفت الاحمد الى ان السلطة تواصل الاتصالات الدبلوماسية، وان الملف بات مطروحا في الأمم المتحدة، كما ان وزارة الخارجية أرسلت رسالة الى محكمة الجنايات الدولية.

وردا على سؤال المذيعة حول ان كانت السلطة ستوقف التنسيق الأمني ردا على ما يجري في القدس قال الاحمد " هل يوجد في القدس تنسيق امني، هم لا يعترفون ان القدس لنا، فالتنسيق الأمني لا علاقة له بالنضال الفلسطيني، والتنسيق الأمني هو ما تقوم به وزارة الشؤون المدنية منذ اوسلو، حيث تقوم بالتنسيق بالشؤون الحياتية والمدنية في الماء والمآكل والتنقل والملبس وكل شيء".

وتابع " نحن لا نقوم بتنسيق نقل أموال من دولة عبر إسرائيل الى غزة، اطلاقا، هذا لا نقبل به اطلاقا، نحن نقوم بواجباتنا تجاه أبناء شعبنا بكل الوسائل المتاحة، بكل أساليب النضال".

وعن الخطوات القادمة بعد قرار تأجيل الانتخابات قال الأحمد "نحن سنبدأ خلال أيام بمزيد من الخطوات والاتصالات حول القدس، وفي اليوم الذي يأتينا الخبر ان اسرائيل لن تضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس سنعلن عن موعد جديد للانتخابات".

وتابع "سنبدأ بحوار وطني بمشاركة الفصائل، بما فيها حماس والجهاد الاسلامي من اجل بحث الخطوات المقبلة، وبحث امكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانتخابات وهذا أمر ممكن، وفي حال جرت الانتخابات يعاد تشكيلها، كما سيتم بحث وضع منظمة التحرير من خلال عقد اجتماع قريب للمجلس المركزي من أجل تمتين الوضع الداخلي للمنظمة وتفعيل دوائرها وتوسيع المشاركة بها".