الرئيس يوجه سفير فلسطين بالأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الامن

وطن: حمل الرئيس محمود عباس مساء اليوم الجمعة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من تطورات خطيرة واعتداءات آثمة في مدينة القدس المحتلة سواء في المسجد الاقصى او حي الشيخ جراح.

وقال الرئيس في كلمة مقتضبة خلال اتصال هاتفي مع تلفزيون فلسطين ان بطش وإرهاب المستوطنين لن يزيدنا إلا تمسكا بحقوقنا المشروعة.

وقال الرئيس انه وجه سفير فلسطين في الامم الامتحدة من اجل طلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن .

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة لوقف العدوان على أهلنا وشعبنا ومقدساتنا.