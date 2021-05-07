صور وفيديو .. الاحتلال يقتحم الأقصى ويعتدي على المصلين

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المصلين، واعتقلت عددا منهم.

وقال الهلال الاحمر انه جرى تسجيل 14 اصابة خلال المواجهات في المسجد الاقصى، جميعها في منطقة الرأس ومنها اصابات بالغة في العيون.

وأندلعت مواجهات قرب باب السلسلة داخل الأقصى، عقب انتهاء صلاة المغرب والإفطار، بعد أن تعمد الاحتلال استفزاز المصلين لدى خروجهم من المسجد.

وفي السياق، اقتحم مستوطنون، مأدبة لإفطار أقيمت أمام المنازل المهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح بالقدس، تزامنا مع موعد إفطار الصائمين.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أدوا صلوات تلمودية تزامنا مع الإفطار، بالقرب من منازل الأهالي، لاستفزازهم.

ويواصل أهالي حي الشيخ جراح المهددين بالتهجير من منازلهم، الاعتصام وتناول طعام الإفطار أمام منازلهم في ظل منع شرطة الاحتلال لغير ساكنيه من الدخول إليه.