نصر الله: محور المقاومة ثابت .. ودخول غزة إلى معادلة القدس تطور مهم

وطن: قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في خطاب متلفز بذكرة يوم القدس العالمي، إن المشهد الفلسطيني العام "هو مشهد رفض للاحتلال وتمسك بالحق، وهذا ما يعطي المشروعية لكل محور المقاومة ولكل مساندة تقدم للشعب الفلسطيني سواء كانت سياسية او عسكرية أو غيرها".

وأضاف نصر الله أن "ثبات الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه وعدم التخلي عن القدس هو الأساس"، فثبات الشعب الفلسطيني "يعطي المشروعية للمقاومة".

وأشار نصر الله إلى دخول صواريخ المقاومة الفلسطينية معادلة الدفاع عن القدس، واصفاً إياه "بالتطور الأهم والأخطر والذي يجب تثبيته"، معرباً عن ثقته بأن الشعب الفلسطيني "لائق في حفظ القدس وأرضه وحقوقه".

وتابع: "الإسرائيلي يعترف أن دخول غزة على مسألة الصراع هو تهديد خطير جداً وهذ يفتح آفاقاً كبيرة في المقاومة، وأنا أدعو قادة المقاومة لمواصلة هذا المنهج".

وأوضح نصر الله أن العنوان الأبرز حالياً هو "الثبات الفلسطيني، وعلينا أن نكون إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن لا نبحث عن مبررات للتخلي عن هذه المسؤولية".

نصر الله: الرهان على حرب أميركية مع إيران انتهى

وأكد نصر الله أن العنوان الهام هو "ثبات محور المقاومة"، فإيران "الدولة الأقوى في هذا المحور ومنذ سنوات طويلة هناك جهد لإسقاط النظام في إيران وإعادتها إلى المحور الإسرائيلي والأميركي"، لكن طهران "عبرت مرحلة الخطر والرهان على حرب أميركية مع إيران انتهى".

وتابع: "إيران ليست بحاجة لأن تؤكد لحلفائها أن أي مفاوضات لن تكون على حسابهم أو على حساب شعوبهم لأن التجربة أثبتت أن إيران لا تتخلى عن الحلفاء أو تبيعهم أو تتفاوض عنهم، ولذلك نحن نؤيد كل حوار إيراني دولي أو عربي لأنه يساهم بتقوية محور الأصدقاء".

لكن من "يجب أن يقلق"، بحسب نصر الله، هم "حلفاء أميركا في المنطقة من إسرائيل إلى بعض دول الخليج، وكل من يرتزق على المواقف السياسية، أما أصدقاء إيران فلديهم الثقة العالية أن ما يجري هو لمصلحة محور المقاومة".

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