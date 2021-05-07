نابلس.. إصابات العشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال فعالية وطنية على جبل صبيح في "بيتا"

وطن: أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية على جبل صبيح في بيتا، جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال قمع الفعالية وأطلق قنابل الصوت والغاز صوب المشاركين فيها، ما أدى لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وكانت القوى وفصائل العمل الوطني في بلدات بيتا، وقبلان، ويتما، دعت إلى إقامة صلاة الجمعة على جبل صبيح، وذلك رفضا لمحاولات المستوطنين الاستيلاء عليه.

ويحاول المستوطنون إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة، إلا أن الأهالي يتصدون لهم في كل مرة.