د. عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": الأغذيه الملوثة في الأسواق وأهمية حماية المستهلك

جاء اعلان وزارة الاقتصاد الوطني خلال الايام القليلة الماضية، عن اكتشاف وبالتالي اتلاف وسحب من الاسواق منتجات اسرائيليه وبالاخص أنواع من السلطات الملوثه بالبكتيريا أو تلك التي تحوي مواد كيميائيه حافظه أعلى من المسموح به حسب المواصفات الفلسطينيه، لكي يثير الارباك والقلق والخوف بل الرعب عند المواطن والمستهلك والناس بشكل عام، وبالاخص هذه الايام في شهر رمضان ألمبارك.

والمواد الحافظه وبغض النظر عن ألية عملها هي مواد كيميائيه، أذا زاد تركيزها عن الحد المسموح به، سوف يكون لها اثار عكسيه وتحدث التلوث الكيميائي للطعام، ومن ضمن بقايا المواد الكيميائية في الطعام كذلك العناصر المعدنيه ومواد غير عضويه، والمبيدات، وبالاخص في الغذاء الطازج مثل الفواكة والخضار، حيث معروف ان المبيدات الكيميائية تستخدم في أنحاء عديدة في العالم للحفاظ على نوعية وكمية الإنتاج، وبعض هذه المواد تمكث لفترة قصيرة والأخرى تبقى وتنتقل في النظام البيئي الحيوي من التربة، إلى النبات، إلى الهواء، الطعام ومن ثم الإنسان.

ولان هذه المواد الكيميائيه قد تكون ضارة صحياً وبيئياً، فإن هناك دول قد أقرت تشريعات وقوانين للاستعمال الصحيح والآمن لهذه المبيدات، وفي أحيان عديدة لترشيد استخدامها بالكمية الأقل، وهذه القوانين مُلزمه للشركات وللمصانع التي تنتج المبيدات وتوزعها وللمزارعين الذين يستخدمونها وكذلك مؤسسات التسويق من حيث إلزامها بالسماح لحد معين ما من بقايا المبيدات في المنتوج الذي في المحصلة يصل إلى الإنسان.

وموضوع اكتشاف واتلاف كمية معينه من السلطات أو غيرها من المنتجات الفاسده، لا يعني أنة قد تم أتلاف كل ما هو ملوث أو منتجات غير صالحه في الاسواق ، حيث من المتوقع أن جزءا من هذه المنتجات ومن غيرها من المنتجات الفاسدة الاخرى ما زال في المخازن بأنتظار اللحظة المناسبة للتوزيع، وكميه اخرى قد وصلت الى الاسواق وما زال فيها، وجزءا أخر قد تم التهامة من قبل الناس، وبالاخص أنك ترى اصطفاف الناس وما لذلك من تداعيات قد تكون بعيدة المدى.

وحسب تقرير صدر قبل فتره عن منظمة الصحة العالمية، فأن حوالي 2 مليون شخص يموتون سنويا، بسبب الاغذية الملوثة او الفاسدة، والتي تشمل الماء والغذاء، ومنهم حوالي مليون ونصف المليون من الاطفال الذين يموتون بسبب اعراض الاسهال ومضاعفاته، الناتجة في غالبيتها عن الطعام الملوث بيولوجيا، وحسب المنظمة فأن الاطعمة الفاسدة هي المسبب الرئيسي لحوالي 200 نوع من الامراض المختلفة.

وتلوث الطعام قد يحدث بسبب البكتيريا، أو الفيروسات، أو الطفيليات، اوبسبب تلوثه بالمواد الكيميائية والاشعاعية، حيث يمكن ان يحدث التلوث في الحقل خلال الزراعه أو القطف أو التعبئه، او خلال السلسلة التي من خلالها يصل الطعام الى المائدة ومن ثم الى الانسان، والطعام الملوث كيميائيا، يمكن ان يؤدي الى امراض مزمنة أو الى تداعيات صحية بعيدة المدى، مثل امراض السرطان والتشوهات للاجنه، والتغيرات العصبية والخلقية وغيرهما.

ونظرا لاهمية الموضوع وتداعياته الصحيه الخطيره، فقد تم الاحتفال في يوم الصحة العالمي قبل فتره، تحت شعار" سلامة الطعام من الحقل الى المائدة"، وبدون شك ان اهمية هذا الموضوع تتجلى بوضوح في بلادنا، حيث لا تكاد تمر فتره والا نسمع عن اكتشاف او عن ضبط ومصادرة واتلاف اطعمة ومنتجات فاسدة وبأنواعها، وهذه الدوامة اصبحت مكررة ومملة، وتحتاج الى تدخل نوعي، يهدف الى ايجاد حلول جذرية لموضوع الاطعمة الفاسدة او غير الصالحة في بلادنا، اسوة بما تقوم به الجهات المختصه ذات الصلاحيات الواسعه في العديد من الدول.

حيث من المعروف ان هيئة "ادارة الغذاء والدواء الامريكية " على سبيل المثال، تعتبر من اكثر الهيئات قوة وسلطة، ليس على صعيد الولايات المتحدة الامريكية فقط، ولكن على صعيد العالم، ولا يمكن لاي منتج دوائي او غذائي، ان يمر وان يجد طريقة الى السوق ومن ثم الى المستهلك، الامريكي او العالمي، قبل ان يمر بأجراءات طويلة ومريرة ومعقدة ومكلفة، وان يجتاز العديد من التجارب والفحوصات، قبل ان يصل الى مرحلة التسويق وبالتالي الى أيادي المستهلك، وليس هذا فقط ولكن وبعد ان يصل الى السوق، يتم اجراء الرقابه والتفتيش والفحوصات وبشكل دوري على كل ما تحويه الاسواق من منتجات.

وفي بلادنا، ورغم الجهود والخطوات الصغيره التي قامت وتقوم بها، الجهات الرسمية وغير الرسمية للتعامل مع ظاهرة الاطعمة الفاسدة، وعلى سبيل المثال قبل أيام من سحب سلطات اسرائيليه ، الا ان هذا الموضوع، ما زال يثير القلق والارباك والحيرة، عند المواطن الفلسطيني، وبالاخص انه يدرك ان ما يتم اكتشافة او ما يتم الاعلان عن ضبطة واتلافة، لا يمثل الا الجزء البسيط، من تلك المواد الموجودة في السوق، والذي وبدون شك، جزء لابأس به، يصل الى المائدة، ومن ثم الى ايادي وافواه المستهلك، وما لذلك من اثار وتداعيات، ان لم نلمسها الان، فأنة قد يكون لها انعكاسات بعيدة المدى.

وللتخفيف من حالة القلق والهلع التي تصيب الناس في بلادنا هذه الايام، أو بعد كل أعلان عن أكتشاف أغذية فاسدة، وفي ظل وجود جهات عديدة عندنا، سواء اكانت رسمية أو غير رسمية، تعمل في مجال سلامة الطعام والمنتجات، والذي قد يؤدي في احيان عديدة الى تضارب أو الى غياب التنسيق بين هذه الجهات، أو حتى الى مبادلة الاتهامات وتحميل المسؤولية حين يكون هناك اشكال أو مشكلة، لذا فأنة من الاحرى المبادرة من اجل انشاء أطار واحد يضم كافة الجهات العاملة في مواضيع سلامة الطعام والدواء، تندرج تحت مظلة مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء مباشرة، وتعمل على تحديد الاولويات وتوفير الامكانيات تحت مظلة واحدة، وتكون العنوان الاوحد الذي يلجأ اليها المستهلك والمسؤول والمختص والمواطن.

وفي هذا المجال وبدون شك يبقى المستهلك هو اللبنة الاساسية لاكتشاف وللابلاغ عن المواد الفاسدة، لذا فأنة مطلوب بناء جسور الاتصال وقنوات تبادل المعلومات مع المستهلك، ولا اعتقد ان غالبية المستهلكين الفلسطينيين في الوقت الحالي تعرف كيف والى اين تتجه في حال اكتشاف اغذية او ادوية او مواد سواء منتهية الصلاحية او مشكوك في امرها، او ظهر لاستخدامها مضاعفات سلبية، وعدا عن ذلك ولو افترضنا ان المستهلك قد قام بايصال المعلومة الى جهة معينة، فهو لا يعرف كيف يتابع، او حتى انة لا يتوقع ان تقوم الجهات التي تم اعلامها بالتحرك والمتابعة، والاهم التواصل معه لابلاغه ما حدث، وحتى يتم اصلاح هذا الخلل، سيبقى المستهلك الفلسطيني بعيدا عن التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية، وستبقى مواد فاسدة او جزء منها ينتشر في السوق بمعرفة او بشك المستهلك، ولكن بدون قدرتة او رغبتة في ايصال المعلومة الى الجهات المعنية التي تتخذ الاجراءات اللازمه.

ومع تراكم القلق والخوف من دوامة الاغذيه الفاسده، فأن الاهم في هذه الدوامة المتواصلة، هو العمل الجدي والفوري، لمراجعة وتعديل القوانين الحالية، لكي تكون رادعة، وحتى يتم اعداد قوانين تتناسب مع حجم المشكلة، التي يواجهها المستهلك الفلسطيني، فمن المفترض ان يتم اتخاذ الاجراءات المطلوبة ومنها الاجراءات القضائية بحق من يروج الى الاغذية الفاسدة، وانه يجب تطبيق القوانين الحالية وبحزم وعلى الملأ وخاصة على الجهات التي تسوق الاغذية الفاسدة وبانواعها.

وأن لم يتم ذلك فأن المنتجات الفاسده سوف تبقى في الاسواق، حيث من الممكن اكتشاف واتلاف جزء منها، وبالتأكيد سوف يصل الجزء الاخر الذي لا يتم اكتشافه الى افواه الناس وما لذلك من تداعيات، وبالاخص تداعيات بعيدة المدى، وبالاخص أن هناك دراسات كثيره في العالم تربط وبشكل مباشر ازدياد نسبة الامراض المزمنه أو غير الساريه وتلوث الطعام وبالاخص وجود مواد كيميائيه ولو بتراكيز لا تظهر لها أثار سامه مباشره أو لحظيه