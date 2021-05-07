الاحتلال يمدد للمرة الثانية أمر الاعتقال الإداري بحق الفتى الأسير "أمل عرابي نخلة"

رام الله-وطن: مددت المحكمة العسكرية في سجن "عوفر"، مساء الخميس، أمر الاعتقال الإداري للمرة الثانية بحق الفتى الأسير أمل عرابي نخلة (17 عاما) لمدة 4 شهور أخرى، قابلة للتمديد.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية للاحتلال، قد ثبتت بتاريخ 25/01/2021، وبعد أربعة أيام من اعتقاله، أمر الاعتقال الإداري 6 أشهر، بحق أمل، خفضته في شهر مارس/آذار إلى 4 شهور، بعد تقديم محامي مؤسسة "الضمير" اسئنافا لأسباب تتعلق بوضعه الصحيّ، وكان المفترض أن يفرج عنه بتاريخ 20 الشهر الجاري.

واعتقلت قوات الاحتلال، الفتى أمل عرابي، بعد اقتحام بيت عائلة الزميل معمر عرابي في مدينة رام الله، بتاريخ 21/01/2021، وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقوم باقتياد ابنه الأصغر أمل، مكبّل اليدين، وذلك بعد نحو 40 يوماً من الإفراج عنه.

يُشار إلى أن الأسير أمل عرابي، معتقل للمرة الثانية؛ قامت قوات الاحتلال باعتقاله، بداية شهر نوفمبر/تشرين ثاني العام الفائت، ثم أصدرت محكمة الاستئناف العسكريّة في "عوفر" قراراً بالإفراج عنه نظراً لوضعه الصحي وصغر سنّه، بعد حوالي 40 يوماً من الاعتقال والتوقيف، وإثر حملة واسعة من التضامن قامت بها مؤسسات حقوقية وإنسانية، قبل أن تُعيد اعتقاله مرةّة ثانية إدارياً.

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