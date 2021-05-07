أهالي الشيخ جرّاح يجبرون المتطرّف "بن غفير" على نقل مكتبه من الحي

وطن: نقل عضو الكنيست المتطرّف، إيتمار بن غفير، اليوم، الجمعة، مكتبه البرلماني من حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، بعد مواجهات الليلة الماضية.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، جاء قرار النقل بعد ضغوط من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن مكتب نتنياهو أبلغ بن غفير بأن نقله مكتبه البرلماني "من المحتمل أن يؤدّي إلى تصعيد، وتدهور خطير في القدس وأماكن أخرى في البلاد".

والخميس، أعلن بن غفير نقل مكتبه إلى بؤرة استيطانيّة في الحي وتواجد فيها في ساعات المساء، قبل أن تندلع مواجهات مع الأهالي.

وشهدت الليلة الماضية مواجهات بين أهالي حيّ الشيخ جراح وبين المستوطنين المدعومين من قوات الاحتلال.

وبدأت المواجهات مع اعتداء المستوطنين على الأهالي بالغاز المسيل للدموع أثناء الإفطار، ما تسبّب بمواجهات واسعة، تضاف إلى التوتر الموجود إثر تهديدات الإخلاء ونقل عضو الكنيست الكهاني، إيتمار بن غفير، مكتبه البرلماني إلى بؤرة استيطانيّة في الحيّ.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية عشرة ناشطين فلسطينيين، كما واعتدت بعنف على المعتصمين، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة.

وعرف من المعتقلين: شادي مطور، وشادي الخاروف، وإسلام غتيت، ونور الشلبي، والشقيقين آدم وبشار يعيش.

وقد أصيب عدد من المعتصمين بالرصاص المطاطي وبالاختناق من جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الاحتلال.