شهيدان وإصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال في جنين

وطن: أكدّت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الارتباط المدني أبلغها باستشهاد مواطنين (لم تعرف هويتهما بعد)، برصاص جيش الاحتلال على حاجز "سالم" العسكري شمال غرب مدينة جنين صباح اليوم الجمعة.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن خليّة مكونة من ثلاثة شبان فلسطينيين، هاجموا موقع الاحتلال في سالم ببنادق من نوع كارلو، ما أدى لاندلاع اشتباك مسلح، استشهد على إثره شابان وأصيب الثالث بجروح خطيرة.

وقال مراسل موقع "والا" العبري إن جنود الاحتلال عثروا على سكاكين بحوزة الشبان في حاجز سالم، على ما يبدو كانوا يخططون لعملية مزدوجة؛ إطلاق نار وطعن.

ومنع جيش الاحتلال تحت تهديد السلاح، الهلال الأحمر والصحفيين من الوصول لمكان استشهاد الشابين أمام الحاجز.

يتبع...