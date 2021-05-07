الخارجية الأميركية تطالب دولة الاحتلال وقف الخطوات أحادية الجانب

وكالات - وطن: طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، حكومة الاحتلال الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وقالت بورتر في معرض ردها على سؤال يخص اعتداءات المستوطنين على الأراضي الزراعية الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي: "نشعر بالقلق العميق إزاء التقارير التي تصلنا، ونواصل التأكيد على أنه من الأهمية بمكان أن تمتنع "إسرائيل" عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدي بالتأكيد إلى تفاقم التوترات أو تنقلنا بعيدًا عن السلام".

وفي هذا السياق، طالبت عضو الكونغرس الأميركي، ماري نيومان (ديمقراطية من ولاية إلينويز) بالإدانة الفورية لانتهاكات الاحتلال في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، قائلة "أدعو وزارة الخارجية إلى الإدانة الفورية لهذه الانتهاكات للقانون الدولي حيث يتم إبعاد الفلسطينيين قسراً عن منازلهم في القدس".

بدوره، قال عضو الكونغرس الأميركي، تشوي غارسيا (ديمقراطي من ولاية إلينويز أيضا) إن "المحاولات العنيفة لتهجير العائلات في حي الشيخ جراح مروعة. وعلى وزارة الخارجية أن تدين عنف الشرطة الإسرائيلية المستمر ضد الفلسطينيين".

وجاءت تصريحات أعضاء الكونغرس بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال، حي الشيخ جراح أكثر من مرة على التوالي، واعتدت جسديا وبوحشية على المواطنين والمتظاهرين الفلسطينيين الذين يحمون بيوتهم، واعتقلت العشرات منهم.

وتقوم سلطات الاحتلال بالعمل على التهجير القسري للسكان في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بعد إصدار محكمة الاحتلال قرارا بإخلاء ست عائلات فلسطينية من منازلها في شهر أيار الجاري لصالح المستوطنين، كما قضت نفس المحكمة بإجبار سبع عائلات أخرى في الشيخ جراح بإخلاء منازلهم بحلول الأول من آب المقبل، في هجمة استيطانية شرسة على المدينة المقدسة وأهلها.