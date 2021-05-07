جيرسي.. جزيرة أشعلت "بركان غضب" بين فرنسا وبريطانيا

وكالات - وطن: تصاعدت وتيرة الخلاف بين فرنسا والمملكة المتحدة "بريطانيا" فجأة، على خلفية التوتر بشأن حقوق وآليات الصيد الجديدة بالقرب من جزيرة جيرسي البريطانية بعد خروج المملكة المتحدة من منظومة الاتحاد الأوروبي.

الجزيرة الصغيرة التي تتبع السيادة البريطانية، لكنها أقرب للسواحل الفرنسية في منطقة النورماندي (16 كيلومتراً فقط)، حيث احتج صائدو الأسماك الفرنسيون على قواعد إجرائية فرضتها بريطانيا على المنطقة، وهددوا بالتوجه إلى القرب من سواحل الجزيرة ومحاصرة مينائها البحري، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الأمر بإرسال سفينتين للحراسة تابعتين للبحرية الملكية البريطانية إلى المنطقة القريبة من الجزيرة، لمراقبة الاحتجاجات، حيث ردت فرنسا بإرسال زورقين بحريين إلى المياه المحيطة بالجزيرة.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفرنسية إنه إجراء تشترك فيه شرطة الدرك والحراسة البحرية. حيث صعدت فرنسا الموقف ضد المملكة المتحدة، مذكرة بنيتها قطع الكهرباء عن الجزيرة، حسبما ذكرت وزيرة البحرية الفرنسية أنايك جيراردان.

الأزمة السياسية/العسكرية بشأن الجزيرة الصغيرة، التي لا تتجاوز مساحتها 120 كيلومتراً مربعاً، أعادت للأذهان تاريخياً دامياً للصراعات بين الدولتين بشأن السيادة على واحدة أو أخرى من المناطق المشتركة بين البلدين، أو مناطق أخرى من العالم، حتى أن جزيرة جيرسي التي اندلع التوتر الأخير بشأنها، هي واحدة من تركات ذلك الصراع الطويل الذي امتد لقرون كثيرة. فالجزيرة كانت جزء من "دوقية النورماندي" التي كانت تقع غرب فرنسا، واحتلتها بريطانيا فيما بعد، وحينما خسرت الحُكم عليها خلال حروب أوائل القرن الثالث عشر، منحت الجزيرة حُكم ذاتياً، وبقيت ذات رمزية بالعلاقة مع السيادة والتاج البريطاني.

من جانبه، استبعد الباحث في مركز الدراسات الأوروبية يوسف حملان أن يصل التوتر الحالي بين الدولتين إلى مستويات الصدام العسكري.

وعلل ذلك بمتانة المؤسسات الأوروبية، وقدرتها على ضبط الخلافات بينها وبين بريطانيا، وقد اُثبت ذلك من خلال مفاوضات الخروج الماراثونية التي جرت بينهما طوال العامين الماضيين.

لكن حملان استدرك قائلا: لكن ذلك لا ينفي الأهمية الاستراتيجية للجزيرة بالنسبة للبلدين، فالجزيرة تشكل بوابة القنال الإنجليزي بالنسبة لبريطانيا، وقد كان احتلالها عام 1940 من قِبل الجيش النازي "الألماني" أهم آلية للحصار البحري الشهير الذي فُرض على بريطانيا طوال الحرب العالمية الثانية، وفصل اتصال بريطانيا بالعالم الأوروبي، والنُخب السياسية والاقتصادية والعسكرية البريطانية الراهنة عايشت تلك المرحلة الصعبة.

مشاهد الزوارق الحربية المتقابلة بالقرب من جزيرة جيرسي، وما سبقتها من تصريحات سياسية متبادلة لقادة البلدين، فتح في الذاكرة العامة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي تاريخ الصراعات العسكرية المديدة بين البلدين، التي قال عنها المؤرخ البريطاني إيريك هوبزباوم بأنها الحروب التي شكلت تاريخ القارة الأوروبية، ومنها تاريخ العالم.

فخلال الحربين العالميتين الشهيرتين، التي دخلها البلدان كطرف واحد في مواجهة ألمانيا، فإن التاريخ شهد واحداً وعشرين حرباً بين البلدين خلال القرون العشرة الأخيرة، حسبما تذكر موسوعة المعارف البريطانية، بمعدل حرب مُدمرة كل 5 عقود، مما حولهما إلى أكثر بلدان العالم حروباً فيما بينها على الأطلاق.

المصدر: سكاي نيوز عربية