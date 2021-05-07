حالة الطقس

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اليوم الجمعة، وتبقى حول الى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل، وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في معظم المناطق نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

السبت: يطرأ ارتفاع واضح على درجات الحرارة وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 4-6 درجات، وتسود أجواء صيفية حارة الى حارة جداً بوجه عام نهاراً، وفي ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية.