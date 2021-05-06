الإرادة تنتصر.. الأسير الصحفي علاء الريماوي يعلق إضرابه بعد تخفيض مدة اعتقاله الإداري

وطن: علّق الأسير علاء الريماوي إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر لـ16 يومًا مقابل الإفراج عنه الشهر القادم.

ويأتي تعليق الريماوي إضرابه بعد قرار محكمة الاحتلال في معتقل "عوفر" اليوم بتقصير مدة اعتقاله الإداريّ من ثلاثة شهور إلى شهر ونصف، أي لا يُمدد اعتقاله الإداريّ، بحيث يكون موعد الإفراج عنه في تاريخ الخامس من حزيران القادم.

والأسير الريماوي من بيت ريما بمحافظة رام الله والبيرة، اعتقله الاحتلال في 21 نيسان الماضي على خلفية عمله الصحفي وحوّله إلى الاعتقال الإداري، حيث شرع بالاضراب عن الطعام فور اعتقاله.