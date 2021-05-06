الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين في حي الشيخ جراح

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من المواطنين عقب الاعتداء عليهم خلال مشاركتهم مائدة إفطار تضامني مع أهالي حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، المهدد بالإخلاء.

وعرف من المعتقلين: أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، وشادي الخاروف، وإسلام غتيت، ونور الشلبي، والشقيقين آدم وبشار يعيش.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال استولت على سماعة مكبرة للصوت من أحد منازل أهالي حي الشيخ جراح.

وأضافت: إن مستوطنين اعتدوا على موائد إفطار رمضانية نصبت في حي الشيخ جراح تضامنا مع أهالي الحي المهددين بالإخلاء من منازلهم لصالح الاستيطان، وقاموا برش غاز الفلفل على الصائمين بالتزامن مع موعد الإفطار.

وناشد أهالي الشيخ جراح أهالي العيسوية والطور وجبل المكبر وسلوان وراس العمود الى الحضور الى الشيخ جراح في أسرع وقت ممكن.

ويواجه أهالي الحي المهدد بالإخلاء من قبل جمعيات استيطانية ومحاكم الاحتلال خطر التشريد والتهجير من القدس في أي لحظة.

وفي وقت لاحق، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص المعدني المغلف بالمطاط تجاه المواطنين المتواجدين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح، لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، فيما تواصلت استفزازات المستوطنين للاحتشاد في المكان، عقب تواجد المواطنين في للتضامن مع اهالي الحي.

وأضاف الشهود، أن قوات الاحتلال اعتدت على المتواجدين وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان.

(وقا)