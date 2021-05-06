من الشيخ جرّاح.. مصطفى البرغوثي لـوطن: جيش الاحتلال يشارك المستوطنين بالاعتداء على أبناء شعبنا في الحي، ونفتخر ببسالة الأهالي

وطن: قال الأمين العام للمبادرة الوطنية د.مصطفى البرغوثي لـوطن، إنه قبل وقت قصير من إفطار أهالي حي الشيخ جرّاح والمعتصمين معهم، مساء اليوم، بدأ المستوطنون باستفزازهم، حتى اندلعت مواجهات واشتباكات قوية بينهم وبين المستوطنين، عقب اعتداء المستوطنين على أحد الشبان.

البرغوثي الذي وصل اليوم إلى الحي لمساندة الأهالي هناك والتأكيد على فلسطينية الحي، أضاف أنه أثناء تناول المواطنين والمعتصمين وجبة الإفطار عاد المستوطنون وبدأوا عدوانهم، مما دفع الشبان للرد عليهم بقوة وببسالة، وأجبروهم على الانزواء والاختباء في داخل جحورهم.

وأوضح أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، جاءت إلى المكان، وقامت بالاعتداء على العديد من المقدسيين والمعتصمين واعتقلت عدد منهم.

وقال البرغوثي إنه: من الواضح وفق ما نراه تواطؤ فاضح وخطير بين جيش الاحتلال والمستوطنين، خاصة بعد مجيء عدد من المستوطنين العنصريين أحدهم من مستوطنة كريات أربع وأخر من أعضاء الكنيست ليواصلوا الاستفزازات.

وعبر البرغوثي عن فخره واعتزازه ببسالة أهالي القدس وأهالي الشيخ جراح. قائلا: لم أرى في حياتي بطولة وصلابة كهذه وإصرار كالذي نراه اليوم في حي الشيخ جراح، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز، بان هذا الشعب عظيم وان التطهير العرقي لن يمر.

وأكد أنه وصل إلى حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، دون تصريح أو تسهيلات من أحد. قائلا: وصلت اليها لأنها بلدي وعاصمتنا وتعمدت ان أكون موجودا اليوم في الوقت الذي جاء فيه عضو كنيست ومستوطنين ليعرفوا ان القدس لنا وليست لهم، ولن نسمح لهم أن يقرروا ما يريدون.

وأعرب البرغوثي عن أمله بتكاتف كل الشعب الفلسطيني اليوم حول الشيخ جراح والأهالي هناك.