المستوطنون يعتدون على المعتصمين في الشيخ جراح أثناء الإفطار

وطن: اعتدى مستوطنون احتشدوا في حي الشيخ جرّاح، مساء اليوم الخميس، على المعتصمين نصرة للأهالي ورفضا لمخططات التهجير والاقتلاع، أثناء وجبة الإفطار الرمضاني الذي نظمه الناشطون في الحي.

جاء ذلك في أعقاب اعتداء المستوطنين على المعتصمين بغاز الفلفل قبيل موعد الإفطار، والاستفزازات التي مارسها الطاقم البرلماني لعضو الكنيست الكاهاني، إيتمار بن غفير ("الصهيونية الدينية")، والذي نقل مكتبه البرلماني إلى الحي لدعم المستوطنين وتحريض شرطة الاحتلال على قمع المعتصمين.

المصدر: (عرب48)