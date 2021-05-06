فاجعة.. وفاة 8 فلسطينيين في حريق اندلع بمقر إقامتهم بمدينة جدة السعودية

وطن: توفي ثمانية فلسطينيين، جراء حريق نشب في مقر إقامتهم بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، من بينهم سيدة و5 من بناتها.

ونعى سفير فلسطين لدى السعودية باسم الأغا في تصريح صحفي، المتوفيين، متقدمًا بالعزاء من ذوي الثكلى.

ونشرت السفارة أسماء الوفيات، وهي: بدور أحمد البورنو، وبناتها: نغم نادر عيوش، وتالين نادر عيوش، وبسنت نادر عيوش، وكانت نادر عيوش، وهتان نادر عيوش، كما توفيت السيدة رئيسة عبدالله الحليمي وابنتها غادة إسلام دحلان.