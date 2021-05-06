الكنائس الشرقية في بيت لحم تحتفل بــ"عيد الخضر"

وطن: احتفل المسيحيون الذين يسيرون حسب التقويم الشرقي في مدن بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور، اليوم الخميس، بعيد الخضر "القديس جيورجيوس" شفيع دير الخضر.

وتوافد المواطنون للمشاركة في الاحتفالات والقداس الإلهي الذي أقيم في دير الخضر بمشاركة لفيف من الكهنة ورجال الدين.

وتشمل طقوس العيد، السير حفاة من قبل المواطنين من أماكن سكناهم في مدن بيت لحم، وبيت ساحور وبيت جالا، وصولا إلى دير الخضر في إطار مفهوم "النذر"، بالإضافة إلى إضاءة الشموع، والقيد الحديدي والنذور بالأغنام، وتقديم زيت الزيتون، ولباس الزي الأخضر للأطفال وقص الشعر.

وتكون بلدة الخضر جنوب بيت لحم، في هذه الاحتفالية قبلة للمحتفلين، إضافة إلى تحولها لسوق تجاري يتسوق منها القادمون إليها، من خلال انتشار البسطات على طول امتداد الشارع الواصل للدير، تحديدا في منطقة "التل".

(وفا)