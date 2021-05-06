"التربية" تستضيف البروفيسور بطارسة للحديث عن التقنيات الناشئة في عمل الشبكات الكهربائية





وطن: تستضيف وزارة التربية والتعليم، في التاسعة من مساء السبت (8/5/2021)، ضمن برنامج (استكشاف العلوم) البروفيسور عيسى بطارسة، مدير مركز فلوريدا لإلكترونيات الطاقة، حيث سيتناول في حلقته موضوع التقنيات الناشئة في عمل الشبكات الكهربائية وتخزين الطاقة الشمسية وجهوده البحثية في هذا المجال.

ووجهت "التربية" دعوة مفتوحة لكافة الطلبة والمعلمين والمهتمين؛ لمتابعة هذا البرنامج عبر منصة "تيمز" وصفحتها على "فيسبوك"؛ حيث بإمكانهم طرح التساؤلات مباشرة، وإجراء حوار علمي مع البروفيسور الضيف والتعرف على تجربته وأبحاثه الغنية.