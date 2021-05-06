القنصل المصري ورئيس سلطة المياه يبحثان سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في القطاع المائي

وطن: استقبل رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم القنصل العام الجديد لجمهورية مصر العربية لدى فلسطين سعيد الهلالي، والقنصل السابق المستشار مصطفى الشحات، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في القطاع المائي.

ورحب الوزير غنيم في بداية اللقاء بالقنصل الجديد متمنيا له النجاح في مهمته الجديدة في فلسطين، وأطلعه على واقع وأهم تطورات القطاع المائي في فلسطين، ومستعرضا عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالي المياه والصرف الصحي، وانعكاسات هذه المشاريع في إحداث فارق كبير في حياة المواطنين، من حيث تحسين الخدمات.

وردا على سؤال الهلالي حول واقع المياه في غزة، استعرض الوزير غنيم خطة سلطة المياه لتدارك الأزمة التي كانت تهدد 2 مليون نسمة هناك، بما تشمله من مشاريع معالجة وتحلية، وأنظمة مياه وصرف صحي، وكيف استطاعت هذه المشاريع تحقيق نتائج ملموسة على الأرض في ايجاد مصادر بديلة، ورفع نسبة الحاصلين على مياه صالحة للاستخدام الآدمي، ووقف تلوث بحر غزة، وذلك لحين تنفيذ برنامج محطة التحلية المركزية الكفيل بتحسين الخدمات في القطاع بشكل ملموس.

من جانبه ثمن القنصل المصري جهود سلطة المياه الرامية الى تطوير هذا القطاع الحيوي على الرغم من كافة التحديات والإشكاليات، باعتباره ملف انساني يمس حياة المواطنين ويدعم صمودهم، معربا عن استعداد بلاده تعزيز التعاون القائم مع القطاع المائي الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء قدم الوزير غنيم الشكر للمستشار الشحات، على ما قدمه من جهود في تعزيز التعاون بين البلدين، وعلى اهتمامه بقطاع المياه الفلسطيني خلال فترة توليه، متمنيا له النجاح والتقدم في مهمته القادمة.