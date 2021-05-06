تشييع جثمان الشهيد سعيد عودة في نابلس

وطن: شيعت جماهير غفيرة، الخميس، جثمان الفتى الشهيد سعيد يوسف عودة في قرية أودلا جنوب نابلس.

وخرج موكب التشييع من أمام معهد الطب العدلي بجامعة النجاح، وأجريت للشهيد مراسم عسكرية، ثم نقل إلى منزل عائلته في أودلا لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على الاكتاف، وجابوا به شوارع القرية رافعين الأعلام الرايات، مرددين هتافات تطالب فصائل المقاومة برد موجع على استشهاد عودة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في ساحة مدرسة أودلا، ومن ثم توجهوا به إلى مقبرة القرية لمواراته الثرى.

واستشهد عودة (16 عاما) بعد أن استهدفه جنود الاحتلال بالرصاص الحي أثناء تواجده مساء الاربعاء عند مدخل قريته.