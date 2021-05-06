الإغاثة الزراعية توقع اتفاقيات منح لجمعيات فروش بيت دجن وقراوة بني حسان التعاونية

وطن: وقعت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) ممثلة بمديرها العام أ.منجد أبو جيش اتفاقيات مع جمعية قراوة بني حسان التعاونية و جمعية فروش بيت دجن التعاونية، ويأتي هذا النشاط ضمن مشروع "تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتكافلي كأداة للتغلب على عدم المساواة في فلسطين" الممول من حكومة نفارا/اسبانياو المنفذ من قبل الإغاثة الزراعية بالتعاون مع مؤسسة التعاون من أجل السلام الاسبانية ACPP .

ويهدف المشروع لدعم الجمعيات التعاونية من خلال توفير المعدات والادوات اللازمة ضمن مجال عمل هذه الجمعيات في الزراعة والمنتجات الزراعية، اضافة لدعم هذه الجمعيات في مجال بناء القدرات والادارة السليمة للمشاريع والتخطيط الناجح.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسة المشاريع التي تقوم بها الاغاثة الزراعية لدعم صغار المزارعين من خلال انشاء جمعيات تعاونية تهدف للتشبيك المباشر بين المزارعين والسوق الفلسطيني لتفادي احتكار المنتجات عند كبار التجار.

و تضمنت الاتفاقية تزويد جمعية قراوة بني حسان التعاونية للزيت العضوي بمدخلات انتاج زيت زيتون عضوي ، بهدف رفع قدرة الجمعية على انتاج هذا الصنف، بالإضافة لتحسين قدراتهم في عمليات التعبئة والتغليف وفتح افاق تسويقية جديدة بما ينعكس بشكل اقتصادي جيد على أعضاء وعضوات الجمعية التعاونية .

كما تم توقيع اتفاقية إنشاء بيت تعبئة وتخزين للخضار لصالح جمعية فروش بيت دجن التعاونية ، حيث سيسهم هذا المشروع في زيادة قدرة الجمعية على التسويق المباشر من خلال طرق تسويق بديلة تستهدف المستهلك مباشرة و يقلل من احتكار كبار التجار للخضراوات و يقلل من تحكمهم بالاسعار .

وأشاد ممثلي جمعيات فروش بيت دجن و قراوة بني حسان التعاونية رأفت شاهين و أيوب عاصي بدور الإغاثة الزراعية في دعم الجمعيات التعاونية، حيث لم يقتصر الأمر على الدعم بالمعدات فقط وإنما بالتدريبات المختلفة والارشاد من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من المنح .

ويشار الى ان الإغاثة الزراعية تولي القطاع التعاوني الفلسطيني أهمية كبيرة ، حيث قامت بدراسة هذا القطاع و درست أسباب تعثر بعض الجمعيات التعاونية ، وقامت بالتواصل مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع من أجل تصويب أوضاع الجمعيات التعاونية ومساعدتها على تحسن أدائها من أجل تحقيق المنفعة لأعضاءها من خلال مجموعة كبيرة من الأنشطة و المشاريع و التدريبات .