"العليا الإسرائيلية" تدعو إلى عقد جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح في الـ10 من الشهر الجاري

وطن: دعت المحكمة "العليا" للاحتلال اليوم الخميس، إلى عقد جلسة بشأن عائلات حي الشيخ جراح يوم 10 من الشهر الجاري.

وكان من المقرر أن تُصدر المحكمة العليا اليوم، قرارها النهائي بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، بعد تأجيل قرارها الأحد الماضي إلى هذا اليوم.

يشار إلى أنّ أهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة أعلنوا اليوم، عن رفضهم إبرام أي اتفاق مع المستوطنين بعد أن أمهلتهم محكمة الاحتلال العسكرية، يوم الأحد الماضي حتى اليوم.

وأبلغ الأهالي محاكم الاحتلال، رفضهم لإبرام اتفاق مع المستوطنين حول ملكية الأرض والمنازل الواقعة في الحي والتي يهدد الاحتلال بإخلاء ساكنيها في أية لحظة.

وكان قرار صدر في أيلول/سبتمبر الماضي بإجلاء أربع عائلات فلسطينية من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإجلاء ثلاث عائلات أخرى.

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في شباط/فبراير الماضي بإجلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ الثاني من أيار /مايو الجاري، والمجموعة الثانية بتاريخ أول آب/ أغسطس المقبل.

وتواصل قوات الاحتلال منذ أيام قمع الاعتصام في الشيخ جراح، إذ اعتقلت الليلة الماضية سبعة فلسطينيين، واقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.

والليلة، اعتدت قوات الاحتلال والمستوطنون على الأهالي في الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وأُصيب 10 مواطنين بجروح، عقب اعتداء نفذه جيش الاحتلال والمستوطنون ضد الأهالي المعتصمين في بيوتهم المهددة بالاستيلاء، في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.