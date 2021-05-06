"خبأتُ مشاعر الفرحة"... كيف يقضي الأسرى آخر لياليهم قبل الإفراج؟

خاص وطن- ميس أبو غوش:

"أنا أحكي عن الحرية التي لا مقابل لها، الحرية التي هي نفسها المقابل" غسان كنفاني

إن حتمية التحرر، التي يدفع الأسرى من أعمارهم في سبيلها، تحتم عليهم أن يظلّوا على أمل مع الحرية، برغم المؤبدات والأحكام العالية. وفي قصص الأسرى المحررين، وحديثهم عن ذكريات السجن، لا يعدّون تلك الأيام كأرقام فحسب، مثلما يعدها لهم من ينتظرهم بالخارج، فالأيام والأعوام التي يقضيها الأسير، مثقلة بالتفاصيل، وربما يكون أصعبها من وأكثرها تكثيفاً، الليلة الأخيرة، بما تحمله من مشاعر متناقضة؛ لقاء يغلق باب الوداع، وفرحة يحُدها الحزن، وخوف من مواجهة المجهول...

"شو استفدت من السجنة وشو عملت للبلد؟"

الفترة التي عاشها الأسير المحرر وسام مليطات (40 عاماً)، قبيل اعتقاله في أوج الانتفاضة الثانية عام 2003، كانت مليئة بالمدّ الثوري والجماهيري، وخلال 15 عاماً في الأسر تغيّرت العديد من المفاهيم في المجتمع الفلسطيني، بالنسبة إليه.

يقول وسام "الخوف بالنسبة لي قبل التحرر، كان يتمحور حول الواقع الجديد من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتطور التكنولوجي الذي ككنت أسمع عنه".

فشهد وسام خلال الانتفاضة، مرحلة نهوض ثوري وظهرت في فعل وحديث الشبان والشابات، ولكن الوضع اليوم تغيّر، يقول وسام إنه "عندما رأيت كيف تحولت قضية الأسرى شعرت بالصدمة، وبعض الأشخاص يتحدثون عن القضية الفلسطينية وبخاصة قضية الأسرى كأنها استثمار اقتصادي يعود بالفائدة".

مشيراً إلى أن أكثر الأسئلة التي وجّهت له في هذا السياق، بعد أن قضى 15 عاماً في الأسر، كان "شو استفدت من السجنة وشو عملت للبلد؟"

يوضّح وسام أنه كان لدى الأسرى من ذوي الأحكام المرتفعة عن واقع ثوري وحلم التحرير والثقافة الوطنية، وعندما سمعوا بعد خروجهم لتساؤلات لا تتنتمي للواقع الوطني، شعروا بالإحباط، ويعود ذلك إلى السياسات المتبعة لنقل الهم الوطني إلى هم اقتصادي يعتمد على "لقمة العيش!".

بين وداع رفاق الأسر ولقاء الحرية

ويرى وسام أن لحظة الإفراج مزيج من الفرح والحزن، والتناقض بين لقاء الأهل والأصدقاء وفراق رفاق الأسر خاصة ذوي الأحكام العالية.

ودّع وسام المئات من الأسرى خلال فترة الـ15 عاماً، إلى أن وصل إلى يوم حريته، فلم يتقبّل فكرة أن تكون له وباسمه حفلة الوداع.

يقول وسام" لم يمر شهر واحد دون وداع الرفاق في الأسر، ولا أتذكر أن السجن لم يودع أو يستقبل، إلى أن جاءت حفلة وداعي وتعاملت مع الموضوع كأن الحفلة ليست لي، فلم أكن على استعداد نفسي للقاء التغيرات التي طرأت خارج الأسر، كنتُ على قلق!".

انتظر وسام ما يقارب 3 ساعات في زنزانة الانتظار الخاصة بالأسرى، استعداداً للمغادرة بـ "البوسطة"، فتارة كان يتمنى أن يطول الانتظار ليرتّب كلامه وأفكاره، وتارة آخرى يتمنى لو أن الوقت يمضي بسرعة لإنهاء اشتياق وعذابات أسرته ووالده الذي يبلغ من العمر 72 عاماً..

جزءٌ يظل عالقا عند رفاق الأسر

اليوم وبعد مضي نحو 5 سنوات على تحرره وزواجه وإنجابه ثلاثة أطفال، ما زال وسام يردد بينه وبين نفسه عند استيقاظه من النوم "معقول أصبح لدي عائلة وأطفال!"، فما زال روتين السجن عالقاً في وعيه، كأنه حلم مستمر، مما جعله يتعامل مع زوجته بصعوبة، ويؤكد وسام "عشت داخل الأسر مع شبان وتعودنا على نظام حياة منضبط وقاسٍ، من ناحية الاستيقاظ من النوم وتناول الطعام وممارسة الرياضة".

فقد وسام والدته خلال تواجده في الأسر عام 2006، إلا أنه لم يستطع تفادي واقع فقدانها بعد الحرية، بحث عنها كثيراً بين المُستقبلين والمنهئين...

الحرية قد تطرق أبواب السجن.. فجأة!

بشكلٍ غير متوقع جاء قرار حرية الأسيرة المحررة منار شويكي (21 عاماً) من القدس المحتلة، بعد قضائها 4 سنوات من أصل 6 سنوات، وعاصرت الأسيرات ذوات الأحكام العالية في سجني "الشارون والدامون"، وعند اعتقالها عام 2015 كان عمرها لا يتجاوز الـ15 عاماً..

ووصفت شويكي موعد الأفراج عنها بـ"الصادم" لها ولعائلتها التي تواجدت في جلسة قرار الإفراج "بدأنا بالبكاء، بعد سماع قرار الإفراج".

وأضافت شويكي أن رفيقاتها بالأسر (ملك سلمان ونورهان عواد)، توقعن أن يفرج عنها خلال جلسة المحكمة، ولكنها أصرّت على أن المحكمة سوف ترفض إطلاق سراحها. وبعد ثبوت القرار لم تصدّق أنها سوف تترك زميلاتها وترى الحرية بدونهن.

عندما وصلت شويكي بوابة السجن لحظة الإفراج عنها، وبشكل غير متوقع، انتابتها مشاعر الخوف من المجهول ولقاء الأهل وعناقهم بعد سنوات الغياب، حتى أن علاقتها مع عائلاتها في البداية اتخذت طابعاً رسمياً، لقلة أدوات التواصل التي تمنعها إدارة السجن، وفرض العزل التام على الأسيرات.

بعد 4 سنوات... ماذا ينتظرني؟

ويرافق الأسرى تساؤلات حول واقع الحرية قبل تذوقها، فالأسيرة المحررة شويكي، روادتها عدة أسئلة عند سماع قرار الإفراج عنها: هل سوف تستمر الحياة وأكمل تعليمي في الجامعة التي أريدها منذ سنوات طويلة....

وخلال اللحظات الأولى من الحرية، قالت شويكي "الآن استطيع أن أفعل ما أريد دون قيود، دون أن يسيطر علي أحد".

إخفاء مشاعر الفرحة

كانت الليلة الأخيرة في الأسر بالنسبة للأسير المحرر عبد الكريم مخضر من بلدة عموريا قضاء نابلس، متعبة لتفكيره المتواصل بالمستقبل الذي يجهله.

لم يتمكن عبد الكريم من وداع زملائه بالأسر والذين أمضوا معه 18 عاماً، بعد أن نقلته إدارة سجن جلبوع تعسفياً إلى مجدو قبيل الموعد بعشر أيام، ولكن ذلك خفف عليه من قسوة فراق رفاقه، بينما حاول عبد الكريم مراعاة مشاعر الأسرى ممن تبقى لهم سنواتٍ عالية، وتحايل على طريقة وداعهم بشكل مباشر... قائلاً "حاولت إخفاء مشاعر الفرحة حتى لا أجرحهم!".

ولكن رفاقه أصروا أن يعدوا له حفلة وداع أسوة بباقي المفرج عنهم، والتي تشمل عدة طقوس مثل إعداد الحلوى المتوفرة وتحضير الأشعار والكلمات الوطنية وتوجيه الأسئلة عن المشاريع المستقبلية والرسائل لوسائل الإعلام، ولكن عبد الكريم رفض أن يلقي كلمة الوداع أو الاستقبال!

"خذيني معكِ"

يمارس الاحتلال سياسة التعذيب النفسي والجسدي تجاه الأسرى خلال فترة التحقيق، وبعضهم يتعرض للإصابة خلال الاعتقال، كما يتعرّض بعضهم للتعذيب والتحقيق الميداني حتى بعد نقلهم للمستشفى.

تقول الأسيرة المحررة رغد الشوعاني (23 عاماً)، إن اللحظات الأولى لدخولها السجن أفضل من الساعات الأخيرة من وداعها له، وذلك بسبب إصابتها برصاصة في رجلها على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومعانتها أثناء فترة التحقيق والعلاج في المستشفى، فكان دخول السجن بمثابة طوي لأقسى صفحات حياتها.

تستذكر رغد ليلة الإفراج بمشهد قصير، ظل محفوراً بذاكرتها، ألّا وهو نظرات الأسيرة أنسام شواهنة وهي جالسة على السرير (البرش)، تقول رغد إنها طيلة ليلة الأخيرة كانت تتجنب النظر إلى أنسام، وبعدما سمعتها تطلب منها أن تأخذها معها خارج السجن، بدأت بالكباء بشكل متواصل.

مخيلة كاملة لفترة اعتقال قصيرة

رسمت رغد في مخيلتها بالرغم من مدة الأسر القصيرة نسبياً، صورة كاملة عن الوضع خارج الأسر، وأيضاً لحظة وقع قدميها على الأرض، وخلال فترة الليل استذكرت بعض الصديقات وتصورت كيف سيكون اللقاء وحاولت صياغة مشهد الحرية، وجاء قرار الإفراج بعد تأخره ساعات، وقمن رفيقاتها بمساعدتها بالتجهيز للمغادرة...

وتصف رغد كيف أثّرت فترة الأسرة على حياتها بالقول "اعتدت على روتين معين واختلافه خارج الأسر خلق لدي حالة من التناقض والاستغراب من الوضع، وظللت لفترة غير قسيرة استيقظ على موعد العدد الصباحي، واستذكر فترات دق الشبابيك المزعجة، التي يمارسها السجّانون دون مبرر".