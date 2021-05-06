الاحتلال يعتقل 11 مواطنا معظمهم من القدس

وطن: شنّ جيش الاحتلال، الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اعتقالات طالت 11 مواطنا من مدينتي القدس المحتلة ورام الله.

وأفادت مصادر محليّة أنّ جيش الاحتلال اعتقل نحو 9 مواطنين من القدس ومواطنين اثنين من رام الله، وهم: زياد حامد، ومنتصر شلبي.

يشار إلى أنّ وسائل إعلام تابعة للاحتلال زعمت بأن شلبي هو منفذ عملية "زعترة" البطولية التي وقعت عصر يوم الأحد الماضي وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

أما معتقلي القدس فهم: عبد الهادي عودة، خليل عوده، سوار قاسم، يزن محيسن، سيف حمودة، جمال ابو خضير، محمد العباسي، محمد ابو خضير، وأنس عبيد.