الاحتلال يزعم اعتقال منفذ عملية إطلاق النار عند حاجز "زعترة" بنابلس

وطن للانباء : زعمت وسائل إعلام الاحتلال، الليلة بأن جهاز " الشاباك " وقوة من وحدة ما يسمى باليمام في جيش الاحتلال ، اعتقلوا منفذ عملية اطلاق النار التي وقعت قبل عدة أيام عند حاجز زعترة بمدينة نابلس .

وادعت وسائل اعلام الاحتلال بأنه تم اعتقال المواطن منتصر شلبي " 44 " عاما بعد اقتحام احدى البنايات في بلدة سلواد شرق رام الله .

وكانت صحيفة (يديعوت) قد أفادت في وقت سابق، بأن مستشفى (بيليسون) أعلن عن مقتل أحد المستوطنين الذي أصيبوا في عملية إطلاق النار عند حاجز زعترة

وكانت عملية إطلاق نار وقعت، قبل عدة أيام، عند حاجز زعترة بمدينة نابلس، أسفرت عن اصابة ثلاثة مستوطنين، اثنين بحالة خطيرة، أعلن عن مقتل أحدهما في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، فيما وصفت حالة الثالث بالطفيفة .

وفي ذات السياق اعلن مساء الاربعاء عن استشهد الطفل سعيد عودة (16 عاما)، برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في قرية "أودلا" جنوب مدينة نابلس .