مقتل أحد المستوطنين المصابين بعملية حاجز "زعترة"

وطن: أُعلنت مصادر عبرية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل مستوطن متأثرا بجروحه التي أصيب بها يوم الأحد الماضي، بعملية إطلاق النار قرب حاجز زعترة الاحتلالي جنوب مدينة نابلس.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن المستوطن المتوفي هو يهودا جوتا (19 عامًا) من سكان مدينة القدس المحتلة، وأحد طلاب المدرسة الدينية يشيفا.

وأشارت إلى أن طواقم الأطباء في مستشفى بيلنسون عملت على محاولة إنقاذ حياته بعد تعرضه لطلق ناري في الرأس خلال العملية التي أدت لإصابة مستوطنين آخرين أحدهم لا زال بحالة خطيرة.