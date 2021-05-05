استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قرية "أودلا"

وطن: استشهد الطفل سعيد عودة (16 عاما)، برصاص جيش الاحتلال خلال المواجهات المندلعة في قرية "أودلا" جنوب مدينة نابلس مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد الهلال الأحمر أن طواقمه "تسلمت شهيدا من الجيش الإسرائيلي بعمر 16 عاماً من قرية أودلا جنوب نابلس".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل (سعيد يوسف محمد عودة 16 عاماً)، متأثراً بجروح حرجة برصاص الاحتلال الحي في بلدة أودلا بنابلس، كما تعاملت الطواقم الطبية بمستشفى رفيديا الحكومي مع إصابة متوسطة بالرصاص الحي في الظهر، وصلت من البلدة، وحالته مستقرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قرية أودلا، مساء اليوم، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الأهالي.

يتبع....