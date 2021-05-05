منيب رشيد المصري يتفقد مؤسسات محافظة نابلس وطولكرم

وطن: تفقد منيب رشيد المصري محافظتي نابلس وطولكرم، ضمن برنامج زيارات محافظات الوطن الذي أعلن عنه خلال شهر رمضان المبارك للإطلاع على أبرز الاحتياجات وبحث سبل التعاون مع المجالس المحلية والمؤسسات الخيرية والتنموية.

وتفقد المصري ضمن جولته في محافظات الوطن مؤسسات محافظة نابلس، حيث بدأ جولته بزيارة مقر المحافظة والاجتماع بالمحافظ اللواء ابراهيم رمضان وبحث معه سبل تعزيز التعاون لدعم جهود المحافظة على كافة المستويات.

والتقى المصري برئيس بلدية نابلس المهندس سميح طبيلة، واطلع على سير مشروع التخطيط الشامل لمدينة نابلس، ومشروع تأهيل شارع جبل جرزيم الممولين من خلال مؤسسة منيب وانجلا المصري.

واستكمل المصري جولته بزيارة مخيم العين، والتبرع لصالح مركز الشباب، وزيارة مخيم عسكر والتبرع لتكية المخيم ومخيم بلاطة والتبرع لمركز يافا الثقافي

كما زار المصري مطبخ مبرة الخير وأعلن تبرعه لأنشطة المطبخ والمعهد الفلسطيني للطفولة.

كما زار المصري محافظة طولكرم، حيث بدأ جولته بزيارة دار المحافظة والاجتماع بعطوفة المحافظ اللواء عصام أبو بكر وطاقم المحافظة، وبحث معهم سبل التعاون المشترك ضمن المشاريع التي تمولها مؤسسة منيب وانجلا المصري.

كذلك اجتمع المصري مع رئيس بلدية عنبتا حمد الله حمد الله، وأعضاء المجلس البلدي وممثلي بعض مؤسسات البلدة، حيث اطلع على واقع البلدة واحتياجات المؤسسات.

واستكمل المصري جولته برفقة أمين سر حركة فتح في طولكرم إياد جراد ومصطفى السويدي، بزيارة العديد من مؤسسات طولكرم ومنها دار اليتيم العربي، وبيت الأجداد، ومركز التأهيل الاجتماعي في مخيم طولكرم، وجامعة القدس المفتوحة، وجمعية الشعراوية الخيرية، وجمعية بيت الأجداد، ومركز تطوير الطفل الفلسطيني، وجمعية ذنابة الخيرية وجمعية التطوير الاقتصادي وجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، ومستشفى الشهيد ثابث ثابث، ودار اليتيم – الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية بلعا الخيرية.

واختتم المصري جولته بزيارة جامعة فلسطين التقنية وسير الأعمال في مشروع كلية منيب رشيد المصري للاقتصاد والأعمال والذي تموله مؤسسة منيب وانجلا المصري.