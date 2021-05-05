مصطفى البرغوثي يبحث مع القنصل الفرنسي العام موضوع تأجيل الانتخابات

وطن: التقى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي بالقنصل الفرنسي العامّ وناقشوا المواضيع الجارية بما في ذلك تأجيل الانتخابات.

وخلال اللقاء، أكّد القنصل العام على موقف فرنسا الرسمي الداعم لإجراء الانتخابات في غزة والضفة الغربيّة والقدس الشرقيّة.

وتطرّق الدكتور مصطفى البرغوثي أيضًا للوضع في حيّ الشيخ جرّاح وأشار القنصل العامّ إلى أن فرنسا تتابع عن كثب هذه القضيّة الحساسة مع شركائها الأوروبيين.