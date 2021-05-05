التعويض عن الضرر المعنوي في فلسطين

كتبت: المحامية تالة شحدة دودين

أعطى القانون لكل شخص يتضرر من الغير، الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وفقا لقواعد المسؤولية المدنية، سواء العقدية أو التقصيرية، والتي ينظم أحكامها كل من مجلة الأحكام العدلية وقانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944، ويقتصر قانون المخالفات المدنية على تنظيم أحكام المسؤولية التقصيرية فقط. أما بالنسبة لمجلة الأحكام العدلية فهي تنظم أحكام المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بما لا يتعارض مع أحكام قانون المخالفات المدنية.

قديما؛ لم تكن القوانين تجيز المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية وكانت تقتصر فقط على المطالبة بالتعويضات المادية ولكن أصبحت القوانين تتجه نحو المطالبة بالأضرار المعنوية إلى جانب الأضرار المادية، ويقصد بالضرر المعنوي هو الضرر الذي يصيب الإنسان في حقه أو في مصلحة مشروعة له، بمعنى أنه الضرر الذي يصيبه في شعوره أو عاطفته أو سمعته، وهو بذلك يختلف عن الضرر المادي الذي يصيب نفس الشخص أو ماله فيؤدي إلى خسارة مادية أو كسب فائت، فمثلا في حالة إصابة الشخص في جسده فهذا اعتداء على حقه في الحياة وهنا يعتبر ضررا ماديا، أما ما يصيبه من آلام وحزن نتيجة إصابته وما يتعلق بعاطفته وشعوره هنا يعتبر ضررا معنويا.

لم تتضمن الأحكام أو القواعد القانونية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في فلسطين أي نصوص تنظم قواعد المطالبة بالتعويض المعنوي، ولكن يفهم من مضمون نصوصها إمكانية المطالبة بالتعويض المعنوي ومن ذلك بعض القواعد في مجلة الاحكام العدلية مثل: " الضرر يدفع بقدر الإمكان"، "الضرر يزال"، " اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم للمباشر"، أما بالنسبة لقانون المخالفات المدنية ففي المادة الثانية وضحت معنى لفظ الضرر حيث نصت على أنه "تعني لفظة "الضرر" الخسارة أو التلف الذي يلحق بالمال، أو سلب الراحة أو الإضرار بالرفاه الجسماني أو السمعة أو ما إلى ذلك". يتضح من خلال هذه المادة أن كلمة الضرر تشمل الضرر المادي والمعنوي حيث أن السمعة شيء معنوي وليس مادي.

ويجيز قانون التأمين الفلسطيني التعويض عن الضرر المعنوي الناشئ عن حوادث الطرق، وعن الضرر المادي والجسماني، حيث نصت المادة (144) من قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 على أنه "1- يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن باستعمالها عن تعويض المصاب عن كل ضرر جسماني أو مادي أو معنوي ناتج عن حادث طرق كان للمركبة دخل فيه. 2- تكون مسؤولية من يستعمل المركبة أو من يأذن باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض المصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه أو من جانب المصاب أم لم يكن" ويلزم هنا مستعمل المركبة بالتعويض إضافة إلى مأذون المركبة وبغض النظر إذا كان متسبباً في الضرر، وفي ذلك خروج عن القاعدة العامة التي توجب على سائق المركبة التعويض في حال كان مباشراً للضرر أو متسبباً فيه، والحكمة من ذلك هو أن يراعي السائق الحيطة والحذر لتجنب حوادث السير والاضرار التي تترتب عليها.

وتقوم المسؤولية في التعويض عن الضرر المعنوي على ثلاثة أركان وهي:

- الإخلال بمصلحة للمضرور: فلا يشترط أن يشتمل الإخلال بحق للمضرور، بل يكفي أن يمس مصلحة للمضرور.

- يجب أن تكون المصلحة مشروعة: بحيث لا يجوز أن تكون المصلحة غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآدب العامة.

- أن يكون الضرر محقق الوقوع: أي إذا كان قد وقع فعلا أو كان احتمال وقوعه في المستقبل امرا حتميا فعناصره لم تتحقق بعد ولكنها مؤكدة الوقوع في المستقبل.

وفي حال تحققت هذه الأركان الثلاثة يمكن للشخص المتضرر أن يطالب بالتعويض المعنوي، ويجيز القضاء الفلسطيني المطالبة بالتعويض عن الأضرار المعنوية وأصدرت العديد من القرارات التي قضت بالمطالبة بالتعويضات المعنوية ومنها قرار محكمة استئناف رام الله رقم (344/2010("وعلى ذلك يمكن استخلاص تعريف الضرر بالقياس ما قاله الشيخ الزرقا بأنه هو ما يؤذي الشخص في نواح مادية ومعنوية، والضرر المادي (النقدي) وهو ما يصيب الشخص في ذمته المالية. والضرر (المعنوي) (الامري) هو ما يصيب الشخص في شعوره نتيجة لمساس بعاطفته أو كرامته أو في غير ذلك من الأمور المعنوية التي يحرص الإنسان في حياته عليها أو بعبارة أخرى ما يصيب الإنسان في ناحية غير مالية".

يتضح من خلال هذا القرار بأن القضاء يجيز المطالبة بالتعويضات المعنوية ولكن هذا ليس كافيا، بل إنه على المشرع الفلسطيني إعادة صياغة قوانين تنص على المطالبة بالتعويضات المعنوية، إضافة إلى العديد من الحقوق الأخرى، وحيث نلاحظ بأن القانون المدني في فلسطين هو قانون قديم نسبيا مقارنة بالقوانين الأخرى كقانون أصول المحاكمات المدنية بالتالي نحن بحاجة إلى التعديل ووضع قوانين تتلاءم مع التطورات الحديثة.