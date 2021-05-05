مرضى التصلب اللويحي يشتكون لـوطن من عدم توفر دوائهم في الصحة.. الوزارة تؤكد أن الدواء سيتوفر خلال أسبوع

وطن: اشتكى عدد من مرضى التصلب اللويحي (MS) لـوطن، من عدم توفر الدواء الخاص بالمرضى في وزارة الصحة منذ أكثر من شهر، الأمر الذي يهدد صحتهم.

وقال رئيس جمعية مرضى التصلب اللويحي في فلسطين علي حجاوي، إن العديد من شكوى المرضى وصلت للجمعية بعدم توفر عقار "ربييف" في وزارة الصحة.

وأضاف حجاوي لـوطن، إنهم في الجمعية تواصلوا مع وزارة الصحة والشركة الموردة للأدوية، ووعدتا بتوفيره خلال الأسبوع القادم في صيدليات وزارة الصحة.

وأوضح أن استمرار انقطاع الدواء عن المرضى لفترات طويلة يؤدي إلى آثار ومضاعفات سلبية على صحتهم، بعضها يتسبب بعدم قدرتهم على السير بشكل طبيعي.

من جانبه، أكد مدير عام الصيدلة في الوزارة د. عاطف أبو صفط لـوطن، أن توفير الدواء للمرضى سيكون الأسبوع القادم.

وأوضح أبو صفط أنه كان من المفترض أن توفر الشركة الموردة للدواء قبل أكثر من شهر، لكن حدث خلل في الاستيراد مما أدى تأخر هذا النوع من الدواء "ربييف". مشيرا إلى أن الأدوية الأخرى متوفرة في الوزارة ولا يوجد بها انقطاع.