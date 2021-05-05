كتب المحامي :بشار موسى عبد أبو هلال

الأصل في تطبيق القوانين أن القانون يكون واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، وخاصة قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 3 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والمطبق في الضفة الغربية أنه " لا يقضى بأية عقوبة لم ينص القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة".

لقد جاء مبدأ عدم رجعية القوانين لحماية الأفراد من تعسف السلطات، فالمحكمة من هذه القاعدة لا تدين إذا نص القانون الجديد على إلغاء التجريم، أو تخفيف العقاب، لندخل في مبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم في الجرائم الجنائية.

إن قانون العقوبات يصبح نافذا مباشرة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية " الوقائع الفلسطينية في فلسطين"، وهذا يعني أن النشر يعتبر قرينة العلم على كافة المخاطبين به، ويعد هذا اعمالاً وتطبيقاً لمبدأ الشرعية الجزائية "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص"، اي ان هذا المبدأ لا يسمح بسريان القانون على الافعال التي وقعت قبل نفاذه. وممكن ان يأتي نص في القانون، أن ينفذ القانون في تاريخ معين بعد نشره في الجريدة الرسمية، او يصدر في وقت معين بعد مدة معينة من تاريخ نشره – أي ليس بمجرد نشره بل في تاريخ لاحق يذكره النص-. فمثلا لو ارتكب فلان من الناس جريمة سرقة في ظل سريان قانون معين، ثم الغي، وحل محله قانون اخر جديد اصبح واجب النفاذ، والتطبيق في وقت محاكمة هذا المتهم، فأي النصين او القانونين يطبق؟ والجواب على ذلك أنه لا يطبق القانون النافذ وقت المحاكمة، لأنه لا تجوز العقوبة الا على الفعل الذي يعتبره القانون جريمة في وقت الفعل، ولا يجوز تطبيق عقوبة غير العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم. حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وفي المادة (15) "العقوبة شخصية، وتمنع العقوبات الجماعية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قـانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون".

وهناك استثناءات ترد على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي وغيره من القوانين وهي: 1) القانون الاصلح للمتهم. 2) القوانين التفسيرية. 3) النص الصريح على عدم الرجعية. 4) القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة. وهذه أيضا قواعد يأخذ بها القانون.

أولا: القانون الاصلح للمتهم: وهو اهم استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي، فقد جاء في المادة الرابعة الفقرة الأولى من القانون الأردني المطبق في الضفة الغربية أنه "كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً في مصلحة المشتكى عليه يسري حكمه على الأفعال المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأن تلك الأفعال حكم مبرم".

كما نصت نفس المادة وفي فقرتها الثانية أنه " 2- كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه". أي ان نطاق عدم الرجعية يقتصر على النصوص التي تخلع او ترفع الوصف الجرمي عن الافعال التي تكن معاقبة حتى صدورها، وجاء في المادة السادسة من نفس القانون حول عدم تطبيق العقوبات الأشد على الجرائم السابقة حيث "كل قانون يفرض عقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه". أي تشددت العقوبة على افعال كانت عقوبتها في القانون السابق وقت الفعل أخف فيحكم بالقانون السابق لأنه أصلح للمتهم.

والسبب في الاستثناء للقانون الاصلح على مبدأ عدم الرجعة يعود إلى فكرتي المصلحة الاجتماعية والعدالة وذلك أن العقوبة اذا لم تقتضيها ضرورات المصلحة الاجتماعية او العدالة، فليس ثمة ما يبرر توقيعها، حيث أن المشرع قد اعترف مؤخرا بعدم جدواها. ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء:-

أ‌- أن يكون القانون الجديد اصلح للمتهم من القانون الذي كان نافذاً وقت وقوع الجريمة أي وقت الفعل.

ب‌- أن يكون القانون الجديد قد صدر قبل صدور الحكم الصادر على المتهم نهائيا،ً ما لم يكون القانون الجديد قد ألغى الجريمة التي حكم عليها على المتهم من اجلها.

ومن تطبيقات القانون الاصلح للمتهم:-

1- في حالة إباحة الفعل والغاء تجريمه يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.

2-في حالة اضافة مانع للمسؤولية فالقانون الجديد يكون أصلح للمتهم.

3-في حالة اضافة عذراً قانونياً في العقوبة، او مخففاً لها يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.

4-أن يتطلب العقاب توفر شرطاً لم يكن متوفراً في القانون القديم، فيكون القانون الجديد اصلح للمتهم.

5-إذا اضاف القانون الجديد ركناً جديداً للجريمة، فهو أصلح للمتهم، كما في اضافة ركن يؤدي إلى تبرئة المتهم، كما لو تطلب المشرع وقوع الفعل المجرم في زمان او مكان معين، او تطلب صفة للفاعل، أو صفة للمجنى عليه، حيث أن التجريم يزداد صعوبة.

ثانيا: حالة النصوص التفسيرية المرتبطة بقانون قديم. فالتفسير التشريعي هو تفسير يصدر عن المشرع نفسه، فيتدخل لتفسير المقصود من قاعدة قانونية معينة سبق أن أصدرها ليس إلا. فالنص المفسر جزء لا يتجزأ من النص الذي تم تفسيره ويشكلان تكليفا واحدا. فلو صدر تشريعا لتفسير عبارات، أو نصوص في القانون القديم، فإن ذلك التشريع الجديد يسري بأثر رجعي يمتد لتاريخ صدور القانون القديم، لأن التشريع التفسيري ليس إلا لتوضيح نصوص قديمة، فهو مكمل للقديم وكأنه جزء منه، ولا يعتبر إصدار القوانين أو النصوص التفسيرية إصدارا جديدا لأنها تتحد مع القانون الأصلي في نفس النطاق الزمني، وبهذا ينسحب العمل بها إلى تاريخ ذاك القانون القديم الذي صدرت تلك النصوص تفسيرا له. وبذلك فلا يمكن اعتبار تطبيق القانون التفسيري على وقائع سابقة خروجا على مبدأ -عدم الرجعية- طالما أن القانون التفسيري في انسحابه على الماضي لم يتجاوز وقت نفاذ القانون الأصيل الذي صدر تفسيرا له. فالقاضي إذا وجد أن القانون التفسيري تضمن أحكاما جديدة لم يأت بها قانون سابق تعين عليه أن يخضعه لقاعدة عدم الرجعية.

ثالثا: النص الصريح على عدم الرجعية: فمبدأ الرجعية، لا يستطيع تقييد المشرع رغم أنه يقيد القاضي، فالمشرع له الحق في جعل التشريع الجديد يسري على الماضي، ولكن يكون ذلك واضحا وصراحة في نص تشريعي، على ان القانون يسري بأثر رجعي ولا يكون ذلق فقط بطريقة ضمنية، فإذا خلا التشريع عن نص صريح على ذلك فلا يستطيع القاضي تطبيق النص التشريعي الجديد على الماضي، والسبب في ضرورة النص الصريح، لأجل المصلحة العامة والتي تتطلب التضحية باستقرار المعاملات أو حقوق الأفراد المكتسبة.

رابعا: القوانين المتعلقة بالنظام العام والآداب العامة: فهي لا تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين، حيث لا يجوز للأفراد التمسك بحقوق اكتسبوها بعدما أصبحت مخالفة للنظام العام، حتى ولو لم تنص هذه القوانين على سريانها على الماضي، لأن قواعد النظام العام والآداب العامة هي قواعد آمرة، ولا يجوز مخالفتها أو منع سريانها بحجة وجود حق مكتسب، فهي قواعد رجعية خروجا على مبدأ عدم الرجعية.

والخلاصة مما سبق أن مبدأ عدم الرجعية النابعة عن مبدأ شرعية التجريم والعقاب تعتبر من ركائز القانون الجنائي، وهي من الضمانات الهامة والمعتبرة لحقوق الإنسان من أي تعسف من جانب السلطة التنفيذية، وتعتبر فلسطين من بين الدول التي تحترم هذا المبدأ، حيث تم إقرار ذلك في القانون الأساسي الفلسطيني، وهو مقر أصلا في القوانين الجنائية السارية في الضفة والقطاع، على الرغم من استثنائها في بعض الحالات كما بيناه أعلاه. وهي حالات تجد في أغلبها مبررات كما سبق ورأينا.