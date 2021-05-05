6 وفيات و612 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 6 وفيات و612 إصابة بكورونا و1330 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد فحص 2301 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة، في تقريرها، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 258، بينهم 187 حالة خطيرة وحرجة.

وأفادت بأن إجمالي المصابين بالفيروس وصل إلى 103144، بينهم 10694 حالة نشطة، و91523 متعافيًا، و927 وفاة.

وبشأن التطعيمات، بيّنت الوزارة أن 37947 شخصًا تلقوا اللقاح حتى اليوم، فيما وصل إلى القطاع 110400 جرعة لقاح، تكفي 55200 شخص.