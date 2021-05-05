تيسير خالد: يورجن هابرماس رجل يستحق الاحترام والتقدير لرفضه استلام جائزة الشيخ زايد للكتاب

وطن: في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي وجه تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، التحية للفيلسوف الألماني الشهير يورجن هابرماس بعد أن رفض استلام جائزة الشيخ زايد للكتاب في الامارات.

وقد رفض الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس استلام جائزة الشيخ زايد للكتاب، بعد فوزه فيها نهاية نيسان/أبريل الفائت.

وقال تيسير خالد إن القرار الذي اتخذه سابقًا بقبول الجائزة كان قرارا خاطئًا، وأنه يصحّحه برفض قبولها، لأنه اكتشف الصلة الوثيقة بين المؤسسة التي توزع الجائزة والنظام السياسي القائم هناك. أما قيمة الجائزة فهي ربع مليون يورو .

وأضاف: هابرماس يحظى بالاحترام الكبير في العالم بسبب دفاعه المستميت عن الديمقراطية والعدالة، من هنا جاء موقفه هذا منسجما مع المبادئ التي طالما نادى بها. ولمزيد من التعريف بهذا الفيلسوف الكبير فهو أحد أعمدة مدرسة فرانكفوت النقدية اليسارية مع ماكس هوركهايمر وتيودور أدورنو ، وهي مدرسة قدمت الكثير وأغنت كثيرا تجارب اليسار العالمي .

وختم تيسير خالد قائلا : إنه لأمر مؤسف أن ينتهي الأمر بجائزة الشيخ زايد على هذا النحو . بالمال يمكنك شراء ما شئت من السلع ويمكن شراء ذمم كذلك ، ولكن ليس من الممكن شراء شخصية بحجم وفكر يورجن هابرماس . ما زلت اكن له جزيل الاحترام، فقد كنت أحد تلاميذه في جامعة فراكفورت لفصلين دراسيين في العام 1968.