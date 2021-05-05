نتنياهو يفشل في تشكيل الحكومة ويعيد التكليف إلى ريفلين

وطن: انتهت، الليلة الماضية، الـ28 يوما، وهي الفترة القانونية للتكليف، أو التفويض، الذي منحه رئيس دولة الاحتلال ريفلين، لزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

وقالت القناة الـ13 العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أعاد الليلة تفويض تشكيل الحكومة الى ريفلين، بعد فشله في تشكل الحكومة.

وبحسب القناة، أعلن ريفلين أنه سيلتقي صباح اليوم مع رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لبيد، لمناقشة منحهما التكليف.

وأشارت الى أن الأحزاب الإسرائيلية، ستقدم اعتبارا من اليوم، توصياتها مجددا للرئيس ريفلين، حول الشخص المناسب لمنحه التفويض لتشكيل الحكومة.