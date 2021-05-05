مصطفى البرغوثي: التطهير العرقي في الشيخ جراح لن يمر

وطن: وصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية محاولات حكومة الاحتلال طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم في الشيخ جراح بالتطهير العرقي والتطبيق الفعلي لمنظومة الأبرتهايد والتمييز العنصري الإسرائيلية.

وقال البرغوثي إن هناك ترابطا واضحا بين ما يجري في الشيخ جراح وسلوان وما جرى في الخان الأحمر والنقب وعمليات الاستيطان الاستعماري في أحياء القدس والضفة الغربية.

وأضاف ان ما يجري هو نشاط محموم للمنظومة اليمينية العنصرية الإسرائيلية لفرض الضم والتهويد و تكرار مآسي النكبة عام 1948.

وقال البرغوثي إن هذا النشاط ومخططات الحركة الصهيونية للتطهير العرقي لن تمر بفضل صمود و مقاومة أبناء و بنات الشعب الفلسطيني، ولكن ذلك يتطلب الإسراع في توحيد النضال الفلسطيني بكل مكوناته لإفشال التطهير العرقي الخطير.