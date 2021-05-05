قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال صباح اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وشهدت مدينة الخليل حملة اعتقالات طالت اسرى وقيادات من حماس عرف منهم الاسير المحرر فادي عمرو - وهو مرشح على قائمة القدس موعدنا من بلدة دورا، والاسير المحرر منذر زونة، والاسير المحرر سمير بحيص من بلدة يطا، والاسير المحرر عمر النطاح من بلدة اذنا، والاسير المحرر حسين اطبيش من الفوار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من الشبان والفتية من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت بعض المنازل، واعتقلت كل من: الأسير المحرر محمد وحيد حمد الخطيب (22 عاما)، وعبد الله مراد فريد الخطيب (17 عاما)، وعز اسامة صلاح الدين (18 عاما)، وشقيقه صلاح اسامة صلاح الدين (16 عاما)، والأسير المحرر مهدي حسين عيادة صلاح الدين (18 عاما).