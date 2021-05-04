مظاهرة حاشدة وسط رام الله نصرة للقدس المحتلة وحي الشيخ جراح

رام الله-وطن: شهدت مدينة رام الله، مساء اليوم الثلاثاء، مظاهرة حاشدة، دعماً لمدينة القدس المحتلة، وحي الشيخ جرّاح المعرض للتهجير من قبل المستوطنين بالتواطؤ مع سلطات الاحتلال ومنظومتها القانونية العنصرية.

وبمشاركة شخصيات وطنية، وممثلون عن الفصائل، شهد دوار المنارة، مظاهرة حاشدة، رفعت خلالها أعلام فلسطين، ورايات الفصائل، على وقع الأغاني الوطنية والهتافات، التي أكدت على أنّ القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، ونصرةً لحي الشيخ الذي يتعرض للتطهير العرقي.

وحمّل المشاركون في المظاهرة، سلطات الاحتلال، المسؤوليّة عما يحصل من تهجير في القدس.