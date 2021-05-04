الصحة بغزة: تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية اليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية اليوم ليكون العدد الكلي اليومي للإصابات 612 إصابة بعد فحص 2301 عينة بنسبة إصابة حوالي 27%.

وكانت الوازرة، أعلنت صباح اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واجراء 1529 فحصًا مخبريًا، وتعافي 994 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، خلال تقريرها اليومي للحالة الوبائية، أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 267 حالة، من بينها 196 حالة حرجة.

وبذلك يرتفع الاجمالي التراكمي للمصابين 102532 إصابة، مازال من بينها 11418 إصابة نشطة، فيما تعافى 90193 مصابًا، وتوفى 921 آخرين.