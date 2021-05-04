المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد تتعافى من كورونا وتغادر المستشفى

وطن: كشف مصدر طبي في الجزائر عن مغادرة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد للمستشفى الذي نقلت إليه قبل أيام في العاصمة الجزائرية، بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد.

وصرح المدير العام لمستشفى مصطفى باشا، الدكتور عبد السلام بنانه أن المناضلة الجزائرية غادرت المستشفى بعد إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح الطبيب الجزائري أن أيقونة الثورة الجزائرية في حالة صحية ونفسية جيدة "بعدما تغلبت على فيروس لا يرحم".

وذكرت مصادر مقربة من بوحيرد أن المناضلة الجزائرية تقضي الآن فترة النقاهة في منزلها بصحبة أفراد من عائلتها وأصدقائها المقربين، وترفض الإدلاء بأي تصريحات.

وقبل أكثر من أسبوع، انتقلت بوحيرد إلى المستشفى بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا عن طريق الصدفة.

ولعبت المناضلة الجزائرية دورا كبيرا في ثورة تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي، بعد انضمامها عام 1954 لجبهة التحرير الوطني الجزائرية.

وحملت بوحيرد السلاح لمكافحة الاستعمار الفرنسي الذي اعتقلها عام 1957 وتم تعذيبها بشدة، قبل أن تقدم إلى محاكمة صورية وصدر ضدها حكم بالإعدام.

أثناء المحاكمة وفور النطق بالحكم رددت جملتها الشهيرة: "أعرف أنكم ستحكمون علي بالإعدام لكن لا تنسوا أنكم بقتلي تغتالون تقاليد الحرية في بلدكم ولكنكم لن تمنعوا الجزائر من أن تصبح حرة مستقلة".

ثار العالم ضد القرار واجتمعت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بعد أن تلقت الملايين من برقيات الاستنكار من كل أنحاء العالم وطالبوا بإطلاق سراحها. تأجل تنفيذ الحكم، ثم عُدّل إلى السجن مدى الحياة، وبعد تحرير الجزائر، خرجت جميلة بوحيرد من السجن مع بقية الأسرى المقاومين عام 1962، وتزوجت محاميها الفرنسي الشهير جاك فيرجيس.