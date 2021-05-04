الاحتلال يفرج عن الشاب المقدسي أحمد فراح بكفالة مالية وإبعاده 15 يوما عن حي الشيخ جراح

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت اليوم عن شاب مقدسي بعد الاعتداء عليه مساء أمس، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وبينت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الشاب المقدسي أحمد فراح بكفالة مالية 10.000شيقل، وإبعاده عن حي الشيخ جراح لمدة 15 يوما.

يُذكر أن سلطات الاحتلال اعتدت على الشاب فراح بوحشية، أدت لكدمات ورضوض بالغة في الجسد والرأس أسوأها في منطقة العين.