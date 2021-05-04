الحكومة تحدد عطلة عيد الفطر

وطن: حدد مجلس الوزراء في جلسته، عطلة عيد الفطر، لتبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق 11/05/2021 حتى مساء يوم الخميس 13/05/2021.

كما أقرت الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس محمود عباس عدة قرارات:

-إطلاق خطط التنمية الوطنية الاستراتيجية المتكاملة للقطاعات المختلفة.

-الموافقة على التعاقد المسبق مع المشاتل المرخصة ضمن مشروع تخضير فلسطين للموسم الزراعي (2021-2022).

-الموافقة على تمويل مشروع مركز البيانات لادارة المعابر والحدود، ومشروع خزان مياه وخط ناقل في الجلمة.

-اعتماد توصيات لجنة استثمار الأراضي الحكومية لعدة مشاريع في مجال الزراعة والطاقة الشمسية.

