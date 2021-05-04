الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تبدأ تنفيذ برنامج تعاون تنموي في أفغانستان

وطن: بدأت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تعاون تنموي في المجال الطبي لصالح القطاع الصحي في جمهورية أفغانستان بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووزارة الصحة لدولة فلسطين، ووزارة الصحة لجمهورية أفغانستان وسفارتي كلا الدولتين.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بتعليمات من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، رئيس مجلس إدارة الوكالة، وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس بتعزيز حضور دولة فلسطين على الساحة الدولية، ضمن إطار التضامن من أجل التنمية لعالم أكثر صمودا.

وقال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي السفير عماد الزهيري إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون جنوب-جنوب، ضمن آليات الترابط العكسي الذي يشرف عليها البنك الإسلامي للتنمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة التخصصية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وبما يصب في تحقيق أهداف المنظمة ويخدم مصلحة الدول المستفيدة والمانحة للخبرات.

ويضم وفد دولة فلسطين، إلى جانب مدير عام الوكالة الفلسطينية، عددا من الأطباء المتخصصين من وزارة الصحة، حيث وصل الوفد إلى العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم.

وأضاف الزهيري أن أطباء فلسطين في مجالات الطوارئ والحروق والصدمات سيقومون بتنفيذ برنامج متفق عليه معد مسبقا يتضمن إجراء عمليات جراحية، ومعاينات للمرضى إضافة إلى تقديم محاضرة تخصصية لطلبة كليات الطب، وكذلك عقد دورات تدريبية لمدربين وأطباء في المجالات المتفق عليها لمدة تسعة أيام، وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في شهر تموز المقبل. كما سيتم توزيع الأطباء الفلسطينيين على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في العاصمة كابول.

وأشار إلى أن تدخلات وفد فلسطين ستتضمن كذلك برنامجا محددا في مدينة قندهار،

ويساعد بتنفيذ برنامج الوكالة في أفغانستان مكتب التمثيل الميداني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أفغانستان.