حماس تدعو الجماهير للتصدي ببسالة لاقتحام المستوطنين للأقصى

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إعلان ودعوات ما يسمى جماعات الهيكل لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الأحد المقبل يمثل صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين.

ودعا الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان صحفي، جماهير شعبنا الفلسطيني للتصدي "ببسالة لاقتحام المستوطنين المرتقب للمسجد الأقصى ومواجهة ذلك بمختلف الوسائل والأدوات".

وشدد على أن "خيارات شعبنا الفلسطيني مفتوحة لمواجهة عربدة الاحتلال وهمجيته المستمرة ضد شعبنا وانتهاكاته المتواصلة للمسجد الأقصى".