الصحة بغزة: نشهد انخفاضًا بسيطًا بالحالات الحرجة والخطيرة مقارنة بالشهر الماضي

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، إنّ القطاع يشهد انخفاضًا بسيطًا في الحالات الحرجة والخطيرة المسجلة خلال الفترة الحالية مقارنةً بالأسابيع والأشهر الماضي.

وأوضح عضو لجنة خلية الأزمة ومدير عام مجمع الشفاء الطبي بغزة محمد أبو سلمية، اليوم أن الخطر الوبائي ما زال موجودًا داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتم تسجيل أعدادًا من الوفيات والإصابات.

وأضاف في تصريحاتٍ إذاعية "ما يهمنا بوزارة الصحة هو الحالات الحرجة والخطيرة وهي معيار ترتكز عليه خلية الأزمة في البناء عليها باتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع الحالة الوبائية".

وأكد على أن الخيار المهم أمام التعامل مع الواقع الوبائي هو "التطعيم" ولا بديل عنه، مهيبًا بالمواطنين لأخذه دون تردد.

ولفت إلى أنّ "كافة التطعيمات في العالم أثبتت أنها تقي من جميع السلالات المتحورة وغير مقلقة وآمنة بنسبة كبيرة"، مضيفاً "كورونا هي عبارة عن موجات ترتفع وتزداد والعامل المهم لتفادي مخاطرها هو تفهم الناس للإجراءات الوقائية والالتزام بها".

وكانت الصحة بغزة أعلنت صباح اليوم، تسجيل 7 حالات وفاة و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واجراء 1529 فحصًا مخبريًا، وتعافي 994 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت، خلال تقريرها اليومي للحالة الوبائية، أنّ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصلت إلى 267 حالة، من بينها 196 حالة حرجة.